Miles de votos quedan en evaluación en la fase final del proceso electoral, tras el cierre del conteo de actas. Foto: GEC.
Miles de votos quedan en evaluación en la fase final del proceso electoral, tras el cierre del conteo de actas. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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El (JNE) puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital que permite seguir en tiempo real el avance en el procesamiento de actas observadas de las Elecciones Generales 2026.

A través de este sistema, los usuarios pueden acceder a información actualizada sobre el estado de las actas, su procesamiento y otros indicadores vinculados al proceso electoral, con el objetivo de fortalecer la transparencia.

Mediante un tablero interactivo, la herramienta permite revisar datos sobre actas recibidas, procesadas y pendientes, así como los pronunciamientos emitidos y los casos enviados a recuento de votos.

La Comisión cuestionará al presidente del JNE sobre la supervisión del proceso electoral y la legalidad de las decisiones adoptadas. Foto: Andina.
La Comisión cuestionará al presidente del JNE sobre la supervisión del proceso electoral y la legalidad de las decisiones adoptadas. Foto: Andina.
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¿Dónde seguir el avance del proceso electoral?

Es donde la ciudadanía puede seguir el avance de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en tiempo real.

Asimismo, permite consultar expedientes, resoluciones y el estado de las actas observadas a través del número de mesa o expediente.

Esta iniciativa complementa las herramientas disponibles para el monitoreo del proceso electoral en el país.

Material electoral del exterior llegó al Perú desde 12 ciudades clave tras las elecciones generales 2026. Foto: ONPE.
Material electoral del exterior llegó al Perú desde 12 ciudades clave tras las elecciones generales 2026. Foto: ONPE.
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¿Qué son las actas observadas y cómo se resuelven?

debido a errores, datos incompletos o problemas de legibilidad.

Estas actas son detectadas durante el cómputo electoral y enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE), que se encarga de revisarlas y determinar si pueden ser corregidas, contabilizadas o anuladas.

Entre las principales causas de observación se encuentran inconsistencias numéricas, falta de firmas, información incompleta o datos ilegibles.

Una vez evaluadas, las decisiones del JEE pueden ser apeladas ante el JNE, que resuelve en última instancia.

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