La primera vuelta de las elecciones ya se produjo y sabemos con certeza que Keiko Fujimori pasará a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva desde el año 2011. Esta vez enfrentaría con mayor probabilidad al candidato izquierdista Roberto Sánchez, actual congresista, y con una menor probabilidad al candidato derechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quien ha denunciado fraude sin adjuntar las pruebas correspondientes. De acuerdo con el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez aventaja a López Aliaga por unos 27 mil votos cuando solo falta contabilizar menos del 3% de las actas.

Ciertamente la primera vuelta tuvo irregularidades. La principal de ellas fue la demora en la apertura de las mesas electorales en Lima Sur, mesas en las que el candidato derechista ganó con holgura. Si bien es cierto que la tardanza se produjo y en algunos casos las mesas no abrieron, lo que se corrigió con elecciones complementarias al día siguiente, diversos especialistas en estadísticas han concluido que esta tardanza no afectaría el resultado electoral, que es lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha concluido antes de desestimar el pedido de elecciones complementarias de López Aliaga.

Dos encuestadoras importantes han realizado los primeros estudios de intención de voto para la segunda vuelta que se realizará el domingo 7 de junio. En ambos hay un empate técnico entre Fujimori y Sánchez. Mientras la encuesta de Ipsos arroja 38% de intención de voto para cada uno, la encuesta del IEP le otorga un punto de ventaja a Sánchez.

Respecto a las elecciones congresales, por primera vez desde 1990, luego de la abolición del Senado en 1992, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, estas comprenden dos cámaras: senadores y diputados. En ninguna de las cámaras habrá claras mayorías. En el Senado, Keiko Fujimori tendría 22 senadores, los suficientes para evitar una vacancia, y Roberto Sánchez tendría apenas 14 senadores. Esto obligará a cualquiera de los dos que resulte ganador a buscar alianzas con las otras cuatro fuerzas políticas que conformarán el Senado: una de derecha, la de Rafael López Aliaga; una de centro; una de centro izquierda y otra más de corte populista. Recordemos que el Senado tiene poder de veto para aprobar cualquier ley y la cámara de Diputados no puede aprobar leyes por insistencia.

Yendo al plano económico, quien salga elegido como presidente o presidenta enfrentará un escenario externo e interno con riesgos importantes.

En el frente externo la incertidumbre global ha aumentado desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con alta tensión en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo global. Los precios del petróleo se mantienen arriba de los US$ 100 el barril lo que impacta en los precios internos a través de precios de combustibles elevados.

En el frente interno, el alza del petróleo, junto con la rotura del ducto del gas de Camisea en marzo afectaron significativamente la inflación en los meses de marzo y abril último, llevándola a valores anualizados superiores al 4%, por encima del rango meta.

Adicionalmente, la incertidumbre global y la incertidumbre interna por el resultado electoral han llevado a que el tipo de cambio se deprecie 4.49% en lo que va del año a diferencia de las apreciaciones de la moneda en Chile, Colombia y México. Este evento también resulta en una presión sobre los precios domésticos.

Con ello varios analistas e importantes bancos ven poco probable que este año se produzcan reducciones en la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva (BCR), actualmente en 4.25%. Incluso, si la actual inflación se trasladara a expectativas inflacionarias el BCR podría elevar su tasa más temprano que tarde.

Un segundo aspecto del frente interno es el relacionado con la política fiscal. Las bombas de tiempo descritas en mis columnas anteriores se están activando todas juntas:

- El ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño costero” y estima que es más probable que El Niño costero persista, por lo pronto, hasta enero del 2027, con una magnitud débil, aunque podría alcanzar la magnitud moderada entre junio y julio próximos.

- El Gobierno está evaluando un nuevo rescate a Petroperú para cubrir su capital de trabajo por US$ 2,000 millones.

- Pese a la oposición pública del presidente José Balcázar, el Ministerio de Defensa firmó los contratos para la adquisición de 24 aviones de guerra, cuyo costo total asciende a US$ 3,500 millones.

- Se publicó el reglamento para crear Zonas Económicas Especiales Privadas exoneradas de impuestos.

- El gasto corriente ha crecido 13% en el primer trimestre y dentro de él los gastos en remuneraciones han crecido 15%.

Frente a este panorama, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), ha alertado que el país corre riesgo de perder su grado de inversión en los próximos cinco años (hacia 2031). Señaló que la aprobación constante de leyes de gasto y exoneraciones tributarias (“reventar la tarjeta de crédito”) deteriora las finanzas públicas.

Los candidatos que competirán en la segunda vuelta harían bien en darse un baño de realidad y adecuar sus planes y promesas electorales al escenario externo e interno que tendrán que enfrentar. Deberán pisar tierra y darse cuenta de la diferencia entre las promesas y las acciones reales tal como nos lo recuerda el refrán peruano: “una cosa es con guitarra y otra con cajón”.

Luis Alberto Arias M. es economista.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.