En sesión semipresencial, el Congreso de la República instaló este viernes la Comisión Permanente correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026, el último del actual quinquenio parlamentario.
La ceremonia fue dirigida por el primer vicepresidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, quien declaró formalmente constituido el grupo tras verificarse el quórum reglamentario.
De acuerdo con la Constitución, el artículo 101 establece que los integrantes de la Comisión Permanente son designados por el propio Congreso, guardando una proporción equivalente a la representación de cada bancada. Asimismo, se precisa que el total de miembros no puede superar el 25% del número de congresistas en funciones.
Por su parte, el artículo 134 señala que, en el último año de mandato, el Parlamento ya no puede ser disuelto. En caso de que la disolución se produzca antes de ese periodo, la Comisión Permanente se mantiene en actividad y no puede ser desactivada.
En tanto, el artículo 42 del Reglamento del Congreso dispone que este órgano debe instalarse dentro de los quince días hábiles posteriores al inicio del primer periodo ordinario de sesiones. Sus atribuciones se extienden durante el funcionamiento habitual del Parlamento, en sus recesos y también en los periodos de interregno que resulten de una eventual disolución.
Asimismo, a la Comisión Permanente le corresponde evaluar las acusaciones constitucionales y ejercer control sobre la legislación de urgencia.
Integrantes de la Comisión Permanente 2025-2026
- Fuerza Popular (4): Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Héctor Ventura
- Alianza para el Progreso (3): Eduardo Salhuana, Lady Camones y Jorge Marticorena
- Podemos Perú (3): José Luna Gálvez, Digna Calle y Heidy Juárez
- Perú Libre (2): Flavio Cruz y Elizabeth Taipe
- Renovación Popular (2): Alejandro Muñante y Jorge Zeballos
- Acción Popular (2): Elvis Vergara y Carlos Alva
- Avanza País (1): Alejandro Cavero
- Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–Bloque Magisterial (2): Roberto Sánchez y Víctor Cutipa
- Somos Perú (2): Ana Zegarra y Héctor Valer
- Bancada Socialista (1): Alfredo Pariona
- Honor y Democracia (1): Gladys Echaíz
- Bloque Democrático Popular (1): Edgard Reymundo
La instalación de este órgano marca el inicio del último año parlamentario del actual Congreso, que continuará sesionando hasta julio del 2026.