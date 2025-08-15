En sesión semipresencial, el Congreso de la República instaló este viernes la Comisión Permanente correspondiente al Período Anual de Sesiones 2025-2026, el último del actual quinquenio parlamentario.

La ceremonia fue dirigida por el primer vicepresidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, quien declaró formalmente constituido el grupo tras verificarse el quórum reglamentario.

De acuerdo con la Constitución, el artículo 101 establece que los integrantes de la Comisión Permanente son designados por el propio Congreso, guardando una proporción equivalente a la representación de cada bancada. Asimismo, se precisa que el total de miembros no puede superar el 25% del número de congresistas en funciones.

Por su parte, el artículo 134 señala que, en el último año de mandato, el Parlamento ya no puede ser disuelto. En caso de que la disolución se produzca antes de ese periodo, la Comisión Permanente se mantiene en actividad y no puede ser desactivada.

En tanto, el artículo 42 del Reglamento del Congreso dispone que este órgano debe instalarse dentro de los quince días hábiles posteriores al inicio del primer periodo ordinario de sesiones. Sus atribuciones se extienden durante el funcionamiento habitual del Parlamento, en sus recesos y también en los periodos de interregno que resulten de una eventual disolución.

La Comisión Permanente funcionará durante el último año parlamentario y agrupa a representantes de todas las bancadas. Foto: Congreso.

Asimismo, a la Comisión Permanente le corresponde evaluar las acusaciones constitucionales y ejercer control sobre la legislación de urgencia.

Integrantes de la Comisión Permanente 2025-2026

Fuerza Popular (4): Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla y Héctor Ventura

Alianza para el Progreso (3): Eduardo Salhuana, Lady Camones y Jorge Marticorena

Podemos Perú (3): José Luna Gálvez, Digna Calle y Heidy Juárez

Perú Libre (2): Flavio Cruz y Elizabeth Taipe

Renovación Popular (2): Alejandro Muñante y Jorge Zeballos

Acción Popular (2): Elvis Vergara y Carlos Alva

Avanza País (1): Alejandro Cavero

Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–Bloque Magisterial (2): Roberto Sánchez y Víctor Cutipa

Somos Perú (2): Ana Zegarra y Héctor Valer

Bancada Socialista (1): Alfredo Pariona

Honor y Democracia (1): Gladys Echaíz

Bloque Democrático Popular (1): Edgard Reymundo

LEA TAMBIÉN: Eduardo Salhuana pide debatir proyecto sobre terrorismo urbano

La instalación de este órgano marca el inicio del último año parlamentario del actual Congreso, que continuará sesionando hasta julio del 2026.