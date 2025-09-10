(Foto: Teletón Perú)
El Perú volverá a vivir la emoción y la solidaridad de la , que se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre bajo el lema “Teletón, unidos es posible”. Este año, la meta es superar los S/ 8.5 millones monto que permitirá financiar programas de rehabilitación infantil para niñas y niños con discapacidad física, motora o autismo en situación de .

La transmisión oficial se iniciará el viernes 12 a las 10:00 p.m., en vivoy en simultáneo por América Televisión y TV Perú, además de las plataformas digitales y el canal oficial de YouTube. Por primera vez, la Teletón Digital tendrá un rol protagónico con batallas de TikTok, retos de y creadores de contenido, junto a artistas, presentadores y más de 200 voluntarios.

LEA TAMBIÉN: Teletón 2025: Supermercados Peruanos refuerza su compromiso y espera elevar recaudación

Invitados y conducción

La conducción estará a cargo de Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, mientras que los artistas internacionales Matisse (México) y Axel (Argentina) se sumarán con su música y mensajes de esperanza.

Eventos presenciales

La Teletón 2025 también contará con actividades abiertas al público:

  • Siclotón Teletón: sábado 13 de septiembre en Larcomar, con más de 500 ciclistas unidos por la solidaridad.
  • Partido de las Estrellas: sábado 13 a las 3:00 p. m., en la cancha Roberto Chale de San Martín de Porres, con figuras como José “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz, junto a artistas invitados.
  • En Arequipa, el viernes 12 se realizará una Cena de Gala Benéfica.
  • En Cusco, el sábado 13 habrá un Concierto y Feria Gastronómica.
  • En Chiclayo, Piura e Iquitos, ese mismo día, se organizarán festivales con música, arte y gastronomía.

Transparencia y logros

En 2024, la Teletón superó la meta y permitió más de 122,000 atenciones de rehabilitación en todo el país. Según los organizadores, el 70% de lo recaudado proviene de ciudadanos y el 30% de empresas privadas.

Los fondos son auditados anualmente por PwC (PricewaterhouseCoopers) y administrados por La Fiduciaria, lo que garantiza la transparencia en el uso de cada sol donado.

