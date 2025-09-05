La Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam, celebró junto a Fundación Teletón el tradicional “Campanazo Teletón 2025”, iniciativa solidaria que hace un llamado al sector empresarial a fin de recaudar fondos para la rehabilitación de miles de niñas, niños y jóvenes en todo el país.

“La Teletón es posible gracias a la solidaridad de empresas e instituciones como la Bolsa de Valores de Lima, que se unen a este gran esfuerzo colectivo por transformar vidas. Cada aporte se convierte en terapias, rehabilitación y, sobre todo, en esperanza para miles de niñas, niños y jóvenes que, con valentía, luchan cada día por salir adelante”, destacó Sergio León, gerente general de Fundación Teletón.

“Para la BVL es un honor sumarnos a la Teletón, un esfuerzo colectivo que representa unión, esperanza y oportunidades para miles de familias peruanas”, señaló Rafael Carranza, presidente de Grupo BVL.

La edición 2025 de la Teletón se realizará el viernes 12 y sábado 13 de setiembre transmitiéndose en señal abierta y plataformas digitales, con el objetivo de movilizar a todo el país alrededor de la solidaridad.

Este año se espera superar la meta del año anterior llegando a los 8 millones 054 mil 927 soles, además con el objetivo de superar las 145,000 atenciones rehabilitación para niñas y niños en situación de pobreza y pobreza extrema.

En la ceremonia, también participaron el hermano Isidro Vásquez, miembro de la junta directiva de la Fundación Teletón; Sergio León, gerente general de Fundación Teletón; Adelberto Muller Caro, director de Marketing de Supermercados Peruanos, Patricia García Jara, subGerente de Comercialización de El Grupo El Comercio.

Desde la BVL, acompañaron Miguel Ángel Zapatero, gerente general de BVL y gerente corporativo de Clientes y negocios de nuam, y Rafael Carranza, presidente del Directorio de Grupo BVL.

También estuvieron autoridades locales como Ana Peña Cardoza, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Óscar Orcón, director de Sistema Financiero y Mercado de Capitales Ministerio de Economía, Juan Pichihua, Superintendente del Mercado de Valores, líderes de gremios como Jorge Zapata, Presidente de la Confiep, Jorge Ramos, presidente de ASAB, Luis Terrones, Presidente de APEFAC, Aldo Martínez, presidente de APROFIN, Valentina Jadue, gerente comercial de la Cámara Comercio Peruano Chilena, entre otros representantes de líderes empresariales.