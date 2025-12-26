La minería genera más de un millón de puestos indirectos y ha impulsado el surgimiento de proveedores nacionales de alto nivel tecnológico, desde ingeniería y automatización hasta gestión ambiental.

Para el Perú, dos sectores cumplen un rol decisivo en la orientación del crecimiento económico: la gran minería y la agroindustria. Ambos sostienen la expansión, generan divisas y empleo, y permiten convertir ventajas naturales en desarrollo efectivo. Sin embargo, su potencial continúa subaprovechado debido a una agenda política desalineada, la inseguridad jurídica y la postergación de decisiones estratégicas.

Pese al auge global de los commodities, el Perú crece apenas entre 3% y 4% anual. La causa no es estructural, sino política: conflictos sociales no resueltos, proyectos paralizados y ausencia de una visión de desarrollo que articule seguridad, inversión y productividad.

La minería constituye el eje técnico y macroeconómico del país. Aporta entre 10% y 12% del PBI, más del 60% de las exportaciones y alrededor del 15% de la recaudación tributaria. Es la principal fuente de divisas, estabiliza el tipo de cambio y financia, vía canon, infraestructura, salud y educación en regiones históricamente rezagadas. Proyectos como Las Bambas, Antamina, Quellaveco o Cerro Verde explican gran parte de los ciclos de expansión económica, con inversiones acumuladas superiores a US$ 60,000 millones y un efecto multiplicador de hasta tres veces sobre sectores conexos.

Más allá del empleo directo, la minería genera más de un millón de puestos indirectos y ha impulsado el surgimiento de proveedores nacionales de alto nivel tecnológico, desde ingeniería y automatización hasta gestión ambiental. Además, es un potente catalizador de infraestructura vial, energética y urbana. El reto no es reducir su peso, sino transformar la renta minera en conocimiento, innovación y desarrollo territorial sostenible, con planificación y estándares ambientales modernos.

Complementariamente, la agroindustria es el principal instrumento de inclusión productiva y generación de empleo masivo. En menos de 25 años, sus exportaciones crecieron de US$ 400 millones a más de US$ 10,000 millones anuales. Es intensiva en mano de obra, capaz de crear más de un empleo por hectárea cultivada, y ha posicionado al Perú como líder mundial en productos como arándanos, espárragos y quinua.

Su expansión depende críticamente de las grandes irrigaciones. Proyectos como Chavimochic III, Majes Siguas II, Alto Piura o Chinecas podrían incorporar más de 200,000 hectáreas y generar cientos de miles de empleos formales. Cada dólar invertido en infraestructura hídrica tiene una alta rentabilidad social y dinamiza economías regionales, reduce informalidad y crea una nueva clase media rural.

El desafío es, ante todo, institucional. Implica destrabar proyectos largamente postergados, asegurar estabilidad jurídica para la inversión de largo plazo, mejorar de manera sustantiva la gestión del agua y diseñar un régimen laboral equilibrado que preserve la competitividad. La agroindustria es un instrumento central de cohesión social, descentralización económica y creación de oportunidades sostenibles en territorios históricamente excluidos del crecimiento.

La minería sostiene la estabilidad macroeconómica; la agroindustria distribuye el crecimiento. Juntas conforman el binomio estratégico del desarrollo peruano. La tarea pendiente es política y técnica a la vez: garantizar seguridad, adoptar decisiones firmes y construir una visión de largo plazo que permita alinear inversión, productividad y bienestar social bajo un marco institucional predecible y moderno.