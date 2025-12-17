El Perú continúa enfrentando una alta tensión social. La Defensoría del Pueblo muestra 204 conflictos sociales (activos y latentes) registrados en noviembre último, su mayor nivel en el último año, según pudo constatar Gestión.

Conflictos sociales por mes. Fuente: Defensoría del Pueblo

Los conflictos socioambientales ocuparon el 48.5% (99 casos) del total de conflictos registrados en el mes, estando la mayoría de ellos vinculados a la minería (61 casos).

Conflictos socioambientales. Fuente: Defensoría del Pueblo

Durante la presentación de un reciente análisis del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), José de Echave, investigador de CooperAcción, precisó que el avance de la minería ilegal se ha consolidado como una fuerte fuente de conflicto social.

“Los conflictos de poblaciones con la gran minería siguen estando presentes, pero hay otros ingredientes: el avance de la minería informal y abiertamente ilegal es una fuente de conflictividad social. Prácticamente no hay departamento en el país donde este conflicto no esté fuertemente presente”, refirió.

¿Quiénes tienen más conflictos?

De los 204 conflictos sociales, Loreto, Puno, Cusco, Lima Metropolitana, Áncash y Piura concentran más del 50% en el país.

“Esta conflictividad ha crecido sobre todo en el espacio de la Amazonía con la ampliación de la minería ilegal y teniendo en cuenta que esta no actúa sola, sino que está muy vinculada con otras economías ilegales”, indicó Alejandro Mirones de CooperAcción, que se encarga de la información del OCM.

Conflictos sociales por región. Fuente: Defensoría del Pueblo