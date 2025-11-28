La canadiense Excellon Resources continúa avanzando hacia la reactivación y expansión de la operación de su mina de plata Mallay, ubicada en el centro del Perú. La compañía presentó nuevas interpretaciones geológicas que confirman un sistema de mineralización de oro y plata más extenso y complejo del que se conocía, abriendo nuevas oportunidades de exploración y desarrollo.

El análisis técnico actualizado destaca la presencia de un sistema multietapa que vincula la veta Pierina, la zona Shafra y los vástagos mineralizados de Isguiz hacia Mallay Deeps. Esta integración plantea un modelo geológico más robusto que respalda el potencial de continuidad de la mineralización tanto en superficie como en profundidad.

“Ahora reconocemos la continuidad de la veta Pierina por debajo de los niveles existentes, un fuerte potencial aurífero en Shafra y posibles zonas de alimentación en profundidad”, señaló Shawn Howarth, presidente y CEO de Excellon, tras mencionar que estos objetivos crean una prometedora cartera de exploración.

Excellon destaca cartera exploratoria prometedora y combinación de potencial superficial y profundidad. (Foto referencial: Andina).

Excellon redefine el potencial de oro y plata en Mallay

Shafra, ubicada más cerca de superficie, también emerge como un objetivo clave en el proyecto Mallay. Muestreos realizados este año confirman una huella de aproximadamente 500 metros de diámetro con presencia de oro y metales base. El 96% de las muestras superficiales contienen oro anómalo, con valores que alcanzan hasta 62.38 g/t de oro, lo que otorga un fuerte atractivo para trabajos adicionales.

En paralelo, las interpretaciones estructurales sugieren que la veta Isguiz y los clavos mineralizados podrían extenderse más allá de los límites de perforación histórica en el nivel 3850. Esta observación refuerza la hipótesis de continuidad hacia Mallay Deeps, una zona conceptual situada en mayor profundidad y con potencial para albergar mineralización relacionada a sistemas intrusivos.

La evidencia disponible indica que estas tres estructuras —Pierina, Shafra e Isguiz— podrían converger en profundidad dentro de la Formación Santa, conocida por alojar mineralización polimetálica en la región. De confirmarse, Mallay podría posicionarse como un proyecto polimetálico de mayor escala en su distrito.

Los 3,500 metros de perforación subterránea, combinados con geofísica, son un primer paso para validar las tres zonas en una misma campaña. (Foto referencial: Andina).

Próximos pasos de Excellon Resources

Para avanzar en estas oportunidades en Mallay, Excellon Resources ejecutará un programa de perforación subterránea de aproximadamente 3,500 metros desde el nivel 4090. Este trabajo se complementará con técnicas geofísicas de fondo de pozo, diseñadas para optimizar el direccionamiento hacia objetivos más profundos y complejos.

Con estas iniciativas, Excellon confirma su apuesta por posicionar nuevamente a Mallay como un activo relevante dentro de su portafolio global, impulsada por los precios favorables de los metales preciosos y el potencial geológico aún por descubrir en el subsuelo peruano.