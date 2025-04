La canadiense Excellon Resources aumentó el tamaño de su colocación privada, pasando de 5 millones dólares canadienses (US$ 3.65 millones) a 6.5 millones dólares canadienses (US$ 4.5 millones). Con dichos ingresos, la firma busca avanzar en el desarrollo de su mina polimetálica (plata, zinc y plomo) Mallay, ubicada en Oyón (Lima).

En detalle, la oferta ampliada comprende la venta de hasta 61.9 millones de unidades a un precio de 0.105 dólares canadienses ( US$ 0.077).

Cada unidad incluirá una acción común de la empresa y la mitad de un warrant (derecho) para adquirir acciones comunes. Asimismo, cada warrant completo permitirá al titular comprar una acción común de la compañía a un precio de US$ 0.11, en cualquier momento dentro de los 36 meses posteriores a la fecha de cierre.

Para gestionar la colocación, Red Cloud Securities Inc. actúa como agente principal y único colocador en nombre de un sindicato de agentes, que incluye a Velocity Trade Capital Ltd.. Este grupo de agentes tiene la opción de vender hasta 9.5 millones de unidades adicionales, a un precio ya establecido en la oferta, lo que generaría ingresos adicionales de aproximadamente US$ 730,000, si se ejerce la opción total, hasta 48 horas antes del cierre de la oferta.

¿En qué usará Excellon los ingresos y cuándo cerrará la oferta?

La minera Excellon Resources prevé usar los ingresos obtenidos de la referida colocación para avanzar en el desarrollo de la mina Mallay, capital de trabajo y propósitos corporativos generales.

Dicha mina es un antiguo proyecto de Buenaventura que produjo plata, zinc y plomo hasta 2018. El año pasado, la firma llegó un acuerdo de compra para adquirir todas las acciones de la Minera CRC, propietaria de la mina Mallay y del proyecto de exploración Tres Cerros, ambos ubicados Oyón (Lima).

Respecto a la oferta, la minera prevé que la misma concluya alrededor del 2 de mayo de 2025 o en una fecha acordada por la compañía y los agentes. Además, la finalización de la oferta dependerá de ciertas condiciones, como la cotización de las acciones ordinarias de la compañía en la Bolsa de Valores de Toronto y la obtención de las aprobaciones regulatorias y demás requisitos necesarios.

Excellon cerraría compra de Mallay a mediados de 2025

En noviembre de 2024, Excellon Resources acordó la adquisición de Minera CRC, propietaria de la mina Mallay y el proyecto de exploración Tres Cerros, ambos ubicados en Oyón (Lima).

Mallay, que previamente fue operada por Buenaventura, recibió una inversión de US$ 115 millones en infraestructura y tiene una sólida base de desarrollo subterráneo.

Además, ya cuenta con permisos completos para retomar las operaciones, lo que permite a Excellon un reinicio rápido, estimado para dentro de tres a seis meses tras el cierre de la transacción, el cual la empresa espera concretar a principios o mediados de 2025.

La compañía planea actualizar el recurso mineral inicial de la mina bajo los criterios de la norma nacional canadiense 43-101, tras la finalización de la compra. La adquisición de la mina Mallay es un paso clave en la estrategia de expansión de Excellon Resources.