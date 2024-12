La canadiense Excellon Resources , con operaciones de explotación y exploración en Estados Unidos, México y Alemania, logró cerrar un financiamiento inicial de aproximadamente US$ 2.71 millones para la anunciada adquisición del 100% de las acciones de Minera CRC , propietaria de la mina de plata Mallay y del proyecto de exploración de Tres Cerros, ambos ubicados en Oyón (Lima).

La mina Mallay, anteriormente operada por Buenaventura entre 2012 y 2018 , recibió una inversión de US$ 115 millones y produjo 18 millones de onzas equivalentes de plata antes de ser puesta bajo cuidado y mantenimiento debido a los bajos precios de la plata .

Por su parte, la propiedad Tres Cerros, proyecto de exploración de oro y plata, está ubicado a 5 kilómetros al noroeste de la mina Mallay. Además, ofrece potencial de tonelaje a granel con un corredor mineralizado de oro-plata, varios objetivos de perforación, fácil acceso en camión y una área importante de exploración en una región con una sólida historia minera.

Shaw Howarth, presidente y CEO de Excellon, comentó que la adquisición de la mina Mallay será beneficiosa para los accionistas de Excellon, pues implicaría que la empresa vuelva a producir plata a mediados de 2025.

“El cierre de estas financiaciones financiará los procedimientos necesarios para concretar la adquisición, lo que nos permitirá resolver la deuda heredada vinculada a los activos, al tiempo que preservamos el potencial de crecimiento. Con la infraestructura avanzada de la mina de plata Mallay y el potencial de exploración de oro y plata de Tres Cerros, estamos preparados para generar valor a largo plazo para nuestros accionistas y partes interesadas ”, indicó.

Detalles del acuerdo y adquisición

El mes pasado , Excellon acordó adquirir todas las acciones en circulación de Minera CRC SAC, propietaria de la mina Mallay y del proyecto Tres Cerros, de Adar Mining Corp, en espera de que finalicen los procedimientos de administración judicial.

Dicho acuerdo de adquisición establece que Excellon aporte US$1.25 millones en efectivo y emita acciones equivalentes al 12.9% de sus acciones ordinarias para la compra de Minera CRC.

En tanto, l a financiación inicial para adquirir la minera consistió en una colocación privada sin intermediarios de 19.5 millones de unidades a un precio de 0.105 dólares canadienses cada una , recaudando 2.05 millones de dólares canadienses (US$ 1.46 millones) , y una oferta de pagarés de US$ 1.25 millones en pagarés no convertibles y no garantizados.

Para finalizar la adquisición, Excellon ha comprometido US$ 6.5 millones para la rehabilitación y mejoras de la mina , una regalía del 1% por retorno neto de fundición y un flujo de metales básicos sobre la producción de zinc y plomo.

Los próximos pasos

Excellon prevé que los procedimientos para las referidas compras se completarán en un plazo de aproximadamente 14 semanas, s ujeto a los requisitos establecidos en la ley y a las demoras habituales que acompañan a dichos procedimientos.

La empresa ha iniciado diversas negociaciones de financiación para la reanudación de las actividades de la mina Mallay, que incluyen financiación de prepago, asociaciones estratégicas, otras soluciones de financiación de deuda e inversión de capital minoritario.

