La finalización del muestreo subterráneo en Bonanza confirma que la empresa está cerrando la fase de validación geológica previa a la explotación. (Foto referencial: Andina).
La finalización del muestreo subterráneo en Bonanza confirma que la empresa está cerrando la fase de validación geológica previa a la explotación. (Foto referencial: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La minera británica , como parte de su programa previo al reinicio de operaciones. La compañía completó el mapeo geológico subterráneo y un programa adicional de muestreo orientado a fortalecer el control de ley de mineral y la planificación minera, en un paso clave para iniciar producción en el corto plazo.

El programa incluyó la toma de 117 muestras adicionales en áreas prioritarias dentro de la concesión Tesoro, con el objetivo de confirmar la continuidad estructural del sistema de vetas y reducir la incertidumbre geológica antes del inicio de las actividades extractivas. adecuadas para la operación.

Todas las muestras fueron enviadas a SGS del Perú SAC, laboratorio independiente de reconocimiento internacional, para su análisis multielemental. La empresa espera recibir los resultados en aproximadamente tres semanas, tras lo cual elaborará un informe técnico que respaldará las decisiones operativas y el desarrollo de la mina.

La movilización del contratista peruano al sitio representa el inicio de trabajos físicos en campo en la mina Bonanza, lo que marca el paso de la planificación a la ejecución operativa. (Foto referencial: Andina).
La movilización del contratista peruano al sitio representa el inicio de trabajos físicos en campo en la mina Bonanza, lo que marca el paso de la planificación a la ejecución operativa. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: Británica Nativo Resources asegura financiamiento para reactivar mina de oro en Arequipa

En paralelo, la compañía confirmó la movilización al sitio de Bonanza del contratista minero peruano Constructora e Inversiones Andina Kuboc C&P SAC. , así como la instalación de equipos en la cabeza del pozo para mejorar la recuperación y el traslado del mineral hacia la superficie.

El director ejecutivo de Nativo Resources, Stephen Birrell, destacó la importancia del avance técnico logrado. “Nos complace haber completado la fase de muestreo subterráneo del programa de pre-minería, diseñado para confirmar la continuidad estructural de la mineralización y brindar mayor confianza, mientras nos preparamos para reiniciar las operaciones mineras en Bonanza”, señaló.

Asimismo, el ejecutivo subrayó el impacto de la presencia del contratista en campo. “También es fantástico contar con el contratista minero en el lugar, trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo técnico para completar los trabajos preparatorios, lo que representa un paso importante para la empresa mientras buscamos comenzar la producción en un futuro cercano”, afirmó.

La elaboración de un informe técnico posterior a los ensayos en la mina Bonanza sugiere que las decisiones finales de producción estarán basadas en resultados de ley y continuidad, lo que podría definir el ritmo y la escala inicial de la operación. (Foto referencial: Andina).
La elaboración de un informe técnico posterior a los ensayos en la mina Bonanza sugiere que las decisiones finales de producción estarán basadas en resultados de ley y continuidad, lo que podría definir el ritmo y la escala inicial de la operación. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: Nativo con proyectos de oro en Perú: plan financiero en marcha para apalancar producción

La mina de oro Bonanza

La mina de oro Bonanza, operada por Nativo Resources plc, se ubica en la provincia de Caravelí, región Arequipa, dentro del corredor aurífero Nazca–Ocoña, en el sur del Perú. El proyecto forma parte de la concesión Tesoro, que alberga un potencial estimado superior a 200,000 onzas de oro, de las cuales alrededor de 51,000 onzas corresponden a las áreas de Bonanza y Morrocota. La operación está orientada a minería subterránea selectiva sobre vetas de alta ley.

En el plano operativo, Bonanza inició labores en diciembre de 2024, pero fue puesta en pausa para optimizar el plan minero. Actualmente, la empresa ejecuta trabajos de preparación subterránea, incluyendo el desarrollo de galerías y la profundización del pozo principal, con el objetivo de reiniciar la producción durante 2026.

LEA TAMBIÉN: Nativo Resources paraliza actividad minera en Perú por fuertes lluvias

TE PUEDE INTERESAR

Minería ilegal: DL 1695 refuerza el marco penal y plantea desafíos de implementación
Proponen que congresistas condenados por minería ilegal pierdan su escaño
Snmpe: nombramientos del Minem en cargos clave debilitan lucha contra la minería ilegal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.