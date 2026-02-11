La minera británica Nativo Resources informó avances en el desarrollo de su mina de oro Bonanza, en la región Arequipa, como parte de su programa previo al reinicio de operaciones. La compañía completó el mapeo geológico subterráneo y un programa adicional de muestreo orientado a fortalecer el control de ley de mineral y la planificación minera, en un paso clave para iniciar producción en el corto plazo.

El programa incluyó la toma de 117 muestras adicionales en áreas prioritarias dentro de la concesión Tesoro, con el objetivo de confirmar la continuidad estructural del sistema de vetas y reducir la incertidumbre geológica antes del inicio de las actividades extractivas. Esta fase forma parte de los trabajos de preminería necesarios para asegurar condiciones técnicas adecuadas para la operación.

Todas las muestras fueron enviadas a SGS del Perú SAC, laboratorio independiente de reconocimiento internacional, para su análisis multielemental. La empresa espera recibir los resultados en aproximadamente tres semanas, tras lo cual elaborará un informe técnico que respaldará las decisiones operativas y el desarrollo de la mina.

La movilización del contratista peruano al sitio representa el inicio de trabajos físicos en campo en la mina Bonanza, lo que marca el paso de la planificación a la ejecución operativa. (Foto referencial: Andina).

En paralelo, la compañía confirmó la movilización al sitio de Bonanza del contratista minero peruano Constructora e Inversiones Andina Kuboc C&P SAC. El equipo ya se encuentra ejecutando trabajos preparatorios, entre ellos, la ampliación de pozos y galerías subterráneas, así como la instalación de equipos en la cabeza del pozo para mejorar la recuperación y el traslado del mineral hacia la superficie.

El director ejecutivo de Nativo Resources, Stephen Birrell, destacó la importancia del avance técnico logrado. “Nos complace haber completado la fase de muestreo subterráneo del programa de pre-minería, diseñado para confirmar la continuidad estructural de la mineralización y brindar mayor confianza, mientras nos preparamos para reiniciar las operaciones mineras en Bonanza”, señaló.

Asimismo, el ejecutivo subrayó el impacto de la presencia del contratista en campo. “También es fantástico contar con el contratista minero en el lugar, trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo técnico para completar los trabajos preparatorios, lo que representa un paso importante para la empresa mientras buscamos comenzar la producción en un futuro cercano”, afirmó.

La elaboración de un informe técnico posterior a los ensayos en la mina Bonanza sugiere que las decisiones finales de producción estarán basadas en resultados de ley y continuidad, lo que podría definir el ritmo y la escala inicial de la operación. (Foto referencial: Andina).

La mina de oro Bonanza

La mina de oro Bonanza, operada por Nativo Resources plc, se ubica en la provincia de Caravelí, región Arequipa, dentro del corredor aurífero Nazca–Ocoña, en el sur del Perú. El proyecto forma parte de la concesión Tesoro, que alberga un potencial estimado superior a 200,000 onzas de oro, de las cuales alrededor de 51,000 onzas corresponden a las áreas de Bonanza y Morrocota. La operación está orientada a minería subterránea selectiva sobre vetas de alta ley.

En el plano operativo, Bonanza inició labores en diciembre de 2024, pero fue puesta en pausa para optimizar el plan minero. Actualmente, la empresa ejecuta trabajos de preparación subterránea, incluyendo el desarrollo de galerías y la profundización del pozo principal, con el objetivo de reiniciar la producción durante 2026.

