Como parte del proceso de entrega-recepción de las obras de Trasvase del Proyecto Olmos, se realizó la verificación del estado y funcionamiento de las obras y equipos que permiten la correcta operación del túnel trasandino y la Represa Limón.

La inspección estuvo a cargo de un equipo de expertos de la empresa Red de Ingeniería (Argentina), liderado por Alejandro Pujol, reconocido consultor internacional.

Observaciones identificadas

Durante su permanencia, los expertos acompañados por especialistas del Ministerio de Agricultura y Riego realizaron algunos hallazgos y determinaron las observaciones más importantes.

Las advertencias no son motivo de preocupación, pero tienen que ser subsanadas por la Concesionaria Trasvase Olmos en un plazo máximo de 60 días, según el Acta de Constatación Notarial ACH-N°013-2025/-MRC, suscrita el 25 de setiembre en presencia de un notario de la provincia de Jaén.

En detalle, las observaciones son el desgaste en los sellos de una de las compuertas de la descarga de fondo y la mejora del sistema de encendido de los generadores . Ambos se consideran dentro de un rango habitual para obras de más de 13 años de operación.

Mantenimiento en marcha

Voceros del PEOT indicaron que las obras de Trasvase del Proyecto Olmos continuarán operando con normalidad; sin embargo, enfatizaron que exigirán el cumplimiento de las observaciones detectadas. Una vez subsanadas, se pondrá en marcha un plan de mejora y optimización de los equipos e infraestructura por parte del PEOT.