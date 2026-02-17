El congresista José Cueto (Honor y Democracia) afirmó que, si bien existiría el número de votos para censurar al presidente José Jerí este martes 17, mantiene “serias dudas” de que todos los legisladores asistan a la sesión convocada para debatir las mociones.

“Mira, yo entiendo que hay el número de votos, pero también tengo serias dudas de que vayan todos. Hay mucha gente que está fuera de Lima y por diversos motivos podrían simplemente estar enviando su licencia durante el transcurso del día y la noche” , sostuvo en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N.

Consultado sobre si bastaría la mayoría simple —34 votos de alcanzarse el quórum— para aprobar la censura, respondió: “Yo creo que es al revés, pero bueno, de una u otra manera, se necesitan los 66 votos”.

Añadió que existen bancadas que estarían evaluando no respaldar la censura, sino apostar por una eventual vacancia, lo que podría traducirse en abstenciones. “Si tú tienes a mucha gente fuera o que manda licencia, el número se te reduce, porque ya tienes bancadas (creo yo) que están pensando que no corresponde la censura sino la vacancia, por lo tanto no van ir en positivo, entonces van a abstenerse. Así, no llegamos a ese número de votos”, advirtió.

Cueto también defendió la decisión de convocar a una sesión presencial, pese a los cuestionamientos de algunos legisladores. “Yo siempre he defendido la presencialidad, es un tema tan importante que tienen que ir los congresistas, así sea al auditorio, a discutir o levantar la mano”, afirmó.

Este martes 17, se definirá el futuro de José Jerí al mando de la Presidencia de la República. Foto: Presidencia.

“Debería dar un paso al costado”

Respecto a los cuestionamientos contra Jerí, el legislador consideró que la falta de transparencia es determinante. “Habiendo tanta falta de transparencia de uno u otro tema, que tiene relación directamente con el accionar del presidente, lo que tendría que hacer él es dar un paso al costado” , sostuvo.

A su juicio, la institucionalidad de la Presidencia se ha visto demasiado afectada. “Se ha olvidado que él no es José Jerí, es el encargado a la Presidencia y por lo tanto representa a todos”, manifestó.

Para Cueto, los hechos que ameritarían su salida son “la falta de transparencia” y “el tema de un presunto tráfico de influencias”, además de reuniones que —según dijo en condicional— habría sostenido con empresarios cuestionados.

Respecto a la percepción de que detrás de la censura habría conveniencia política, fue directo. “Bueno, en el Congreso todo es política. ¿Qué te puedo decir? Yo ya tengo varios años en esta jarana y todo lo que se hace en el Congreso tiene un matiz político”, afirmó.