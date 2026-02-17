La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confierp), se pronunció ante el debate que llevará adelante este martes 17 el Congreso de la República, respecto de las mociones de censura vinculadas al presidente José Jerí, considerando el impacto directo que estos episodios generan sobre la confianza, la inversión y el empleo.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que La estabilidad no es opcional. “Independientemente del resultado de las mociones en trámite, el país necesita preservar la gobernabilidad. El Perú atraviesa un proceso electoral y no puede permitirse una nueva etapa de incertidumbre política", anotó

Agregó que la experiencia de la última década demuestra que la inestabilidad tiene costos concretos: menor inversión, menor crecimiento y menor generación de empleo.

“Por ello, exhortamos a las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad institucional y a garantizar la continuidad de la gestión pública, preservando a los equipos técnicos y funcionarios competentes, cuya labor es esencial para el funcionamiento del Estado”, apuntó.

Agregó que los hechos atribuidos al presidente José Jerí deben ser investigados con rigor, objetividad y celeridad.“La confianza pública se sostiene en la transparencia y en la actuación imparcial de las autoridades. El país necesita claridad y definiciones, no prolongación de incertidumbres”, anotó.

Cuando la incertidumbre política se prolonga, las decisiones de inversión se detienen y el empleo se resiente, señaló el gremio empresarial. (Foto: Andina)

Además, sostuvo que la continuidad económica en etapa electoral. "Los procesos electorales suelen generar volatilidad. Cuando la incertidumbre política se prolonga, las decisiones de inversión se detienen y el empleo se resiente. Se afecta directamente a las familias y a las pequeñas y medianas empresas en todo el país", expresó.

En este contexto, Confiep dijo que es indispensable asegurar la continuidad de las políticas públicas, la ejecución de proyectos de inversión en marcha, el respeto a los compromisos asumidos con inversionistas y condiciones estables para que los emprendedores puedan crecer y formalizarse.

Finalmente el gremio empresarial reiteró que la estabilidad institucional y la previsibilidad son condiciones básicas para el desarrollo y que las decisiones que se adopten en los próximos días deben estar guiadas por ese principio.