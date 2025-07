En medio de la disputa que tiene con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por la puesta en marcha del servicio de tren de Lima-Chosica, el alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, presentó en sociedad el primer lote de de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain.

En un actividad realizada el último lunes en el Parque de La Muralla, que contó con la participación de los regidores, congresistas y alcaldes distritales de su partido, Renovación Popular, el burgomaestre capitalino llamó al Ejecutivo a la reflexión y le pidió que no pongan trabas a su propuesta.

Sin embargo, no todo salió a la perfección durante esta presentación. El MTC advirtió que uno de los vagones sufrió un descarrilamiento durante su traslado desde el Callao al Centro de Lima. El hecho ocurrió a las 2:50 pm, a la altura del PK 14.500, en las inmediaciones del Parque de la Muralla.

Según un informe interno de la concesionaria enviado al MTC, el coche 4008 se salió de la vía mientras era remolcado por la locomotora 1033-1034 norte, que trasladaba cinco coches con un peso total aproximado de 400 toneladas.

Al respecto, el regidor de la MML, Aron Espinoza, adelantó que hoy pedirá explicaciones a la gestión de López Aliaga por esta noticia.

“Mañana (hoy) dentro de mis funciones como regidor, pediré a la administración del alcalde de Lima que me dé una explicación, si fue falla técnica, falla humana”, aseguró en diálogo con radio Exitosa.

En ese sentido, consideró que las vías por donde pasarán los trenes donados por Caltrain no están preparadas y lamentó la falta de planificación de López Aliaga.

“Todos sabemos que no hay paraderos, no hay estaciones y que las vías tampoco están preparadas para que funcionen esa locomotora y esos vagones. (...) yo lamento su falta de planificación, su falta de gestión y su falta de capacidad. Lamentablemente el señor hoy si confirma lo que está diciendo, que no es político, es empresario”, cuestionó tras advertir que los regidores no cuentan con acceso a la información en la MML.

MML CALIFICA DE “EXCESIVO” DECIR QUE HUBO DESCARRILAMIENTO

La respuesta desde la MML no se hizo esperar. La regidora metropolitana de Renovación Popular, Roxana Rocha, negó que haya existido un descarrilamiento del tren, tal como se aseveró en la prensa.

En diálogo con Canal N, explicó que una rueda se desalineó levemente del carril, pero que no causó ningún incidente mayor.

“No hubo tal descarrilamiento. Esa es una palabra excesiva. Cada rueda tiene tres piezas o partes. Una de ellas es el buje, que tiene que coincidir con el riel. Si se sale un milímetro, tiene que volver a sentarlo. Eso se produce muchas veces porque el vagón no tenía los fluidos, por eso es que tenía que ser sostenido por una locomotora por delante y detrás”, acotó.

Añadió que tras hacer el mantenimiento respectivo, los trenes empezará a circular sobre el mismo riel para hacer “una marcha en vacío y seguir probándolos”.

