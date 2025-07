El enfrentamiento entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, escaló este miércoles, luego de que el titular del MTC anunciara que lo denunciará por calumnia y difamación. La reacción del ministro se da tras las declaraciones del burgomaestre, quien aseguró haberse reunido hasta tres veces con Sandoval antes de su designación como ministro y haber intercedido ante la presidenta Dina Boluarte para dicho nombramiento.

“Voy a querellarlo. Lo que él acaba de decir hoy es una mentira monumental” , afirmó el ministro en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N. “Nunca me he reunido con el señor López Aliaga antes de ser ministro, ni en su oficina, ni en ningún otro sitio” , añadió.

“Una calumnia monumental”

Las declaraciones del alcalde de Lima —quien ha asegurado públicamente haber recibido a Sandoval en su oficina hasta en tres oportunidades— motivaron una respuesta tajante del ministro. “Es una patraña, una calumnia monumental. Yo me entero por los medios de esta mentira grosera de que el señor López Aliaga pone ministros”, aseguró Sandoval.

El titular del MTC negó también cualquier tipo de comunicación escrita o telefónica con el alcalde antes de asumir funciones. “No he tenido (ningún tipo de comunicación). Lo que el señor ha dicho es que yo lo he visitado tres veces en su oficina. Le respondo categóricamente: Nunca me he reunido con él personalmente” , dijo. Además, retó al burgomaestre a presentar pruebas de su presunto ingreso a la Municipalidad Metropolitana de Lima antes de ocupar el cargo en el Ejecutivo.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que se reunió tres veces con el ministro Sandoval antes de su designación, afirmación que ha sido calificada como falsa por el titular del MTC. Foto: MML.

Anuncio de querella

César Sandoval confirmó que denunciará al alcalde de Lima por los delitos de calumnia y difamación. “No tengo ni su dinero ni su poder, pero sí tengo honor y dignidad, y los voy a hacer prevalecer. Le exijo que se retracte, que diga la verdad, que aprenda a hablar con la verdad” , expresó el ministro.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Sandoval ya había adelantado su intención de iniciar acciones legales:

“Nunca me reuní con él antes de ser designado ministro de Transportes y Comunicaciones. Que demuestre mi ingreso a la MML y las presuntas reuniones que alude. Me reservo el derecho de entablar contra él las acciones legales correspondientes”, remarcó.

Ante las mentiras e infamias que viene vertiendo el alcalde de Lima en mi contra, afirmo lo siguiente:

1.El señor López ha declarado que se reunió conmigo tres veces para que se me designe ministro de Estado. Eso es completamente falso. Nunca me reuní con él antes de ser… pic.twitter.com/Gt9tYQS53u — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) July 24, 2025

Tensiones por el Tren Lima–Chosica

El conflicto también se enmarca en las tensiones surgidas alrededor del proyecto del tren Lima–Chosica, cuya discusión se viene desarrollando en una mesa técnica que, según Sandoval, fue convocada de forma transparente e inclusiva. Sin embargo, el alcalde López Aliaga anunció su retiro de la mesa y señaló que no participará más en dicho espacio.

“Quien se acaba de salir de la mesa técnica, quien no le interesa ni la vida ni la salud de los ciudadanos y solo busca imponer su capricho e intereses políticos es el señor López Aliaga”, criticó el ministro.

Pese a ello, aseguró que la mesa técnica continuará con los demás actores involucrados.

“Si se retira la Municipalidad de Lima, igual seguirán participando la Contraloría, Ositrán, la concesionaria, el MEF, el MTC y la ATU. Tomaremos la decisión que corresponda pensando siempre en la vida de los ciudadanos”, indicó.

Finalmente, ante los cuestionamientos del alcalde sobre su falta de experiencia en el sector, Sandoval defendió su trayectoria de más de 30 años en la administración pública. “He sido asesor en el Congreso y hemos trabajado proyectos de ley en transporte y comunicaciones. También fui autoridad edil y participé en comisiones de transporte (...) Hay que preguntar, estudiar el currículum de las personas y luego expresarse con propiedad”, sentenció.