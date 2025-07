El ministro de Transportes, César Sandoval, aseguró que cuenta con el pleno respaldo de la presidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana, para seguir en el cargo.

Esto, al ser consultado por el pedido que hizo el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a la mandataria para que evalúe su permanencia en el puesto por sus declaraciones en torno al servicio de tren Lima-Chosica.

“Yo no sé si escucharán a un mitómano porque, si pide una renuncia o pide que saquen a un ministro no por incapaz, no por corrupto, sino porque no acude a sus caprichos. Creo que ni siquiera le prestarán oídos, porque la presidenta lidera la conducción en un país y más bien está abocada a ver este tipo de cosas y tratar los puntos de la conectividad, integración de los pueblos”, indicó esta mañana a RPP.

Añadió que tanto Boluarte como Arana respaldan a los ministros cuando actúan con honestidad, transparencia y, sobre, todo con resultados.

“De lo contrario, yo ya habría cometido algo que está fuera de la norma, de la ley y hubiera actuado deshonestamente y no estaría hablando en estas condiciones de ministro de Estado”, remarcó.

REITERA QUE DENUNCIARÁ PENALMENTE A LÓPEZ ALIAGA

En otro momento, Sandoval rechazó nuevamente las versiones que brindó en los últimos días el alcalde de Lima sobre supuestas reuniones previas que habría tenido con este en las que el burgomaestre le pidió su respaldo para poder ser nombrado en el Ejecutivo.

“No es verdad semejante patraña y calumnia monumental. Totalmente mentira, es una mentira monumental. El señor, no sé realmente, por qué el grado de mentira y esa actitud mitómana que está asumiendo”, recalcó, tras negar que haya acudido tres veces a la oficina de López Aliaga.

“Como dije ayer, voy a actuar legalmente y ahorita me encuentro en el ministerio, estoy convocando a mis asesores legales (...) no me he reunido, no lo he visto a López Aliaga en ningún sitio. No le he conocido personalmente hasta después de haber sido designado ministro de Estado, no lo he visto. Voy a tomar las acciones que los abogados me indiquen con respeto a la calumnia y difamación”, acotó.

Finalmente, dijo esperar que Arana también se pronuncie por estas declaraciones.

“Seguramente el premier va a tener que pronunciarse porque ha calumniado a la presidenta de la República al decir que él propone ministros de Estado”, sostuvo.

