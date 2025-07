El premier Eduardo Arana se encuentra en el ojo de la tormenta. Cuarto Poder reveló la noche del último domingo que un integrante de su logia masónica fue contratado como asesor en el Ministerio de Justicia cuando este se desempeñaba como titular de dicho sector.

Se trata de Elías Falla Villegas, quien es consultor FAG del despacho ministerial del Minjus desde noviembre del 2023, cuando Arana era ministro de Justicia. De acuerdo con el portal de transparencia, gana S/15,600 mensuales.

El amigo del premier pasó de ganar S/9,110 como asesor en el Congreso a casi S/16,000 mensuales como consultor FAG del Minjus.

Cabe precisar que Arana es integrante de una logia masónica antes de ejercer como ministro de Justicia y presidente del Consejo de Ministros. Pertenece al Supremo Consejo del Grado 33 para la República del Perú.

Consultado por Cuarto Poder, Arana respondió con un comentario vía WhatsApp a través de su área de prensa.

Según dijo, nunca se favoreció a nadie, pero sí reconoció que se invitó a trabajar a “una persona de la orden masónica”, en aparente alusión a Falla.

“Soy un profesional con muchos títulos. No, no (me trajo Eduardo Arana)”, respondió Falla, quien negó tener fotos con el primer ministro en la logia masónica, pese a que las evidencias lo desmienten.

VISITAS QUE GENERAN SOSPECHAS

Otro personaje que ha visitado cinco veces el Ministerio de Justicia, cuando Arana era el titular de dicho sector, es el consultor de empresas Mario Venero Ferreyros.

Según registros de transparencia, el primer ingreso de este personaje fue el pasado 19 de julio del 2024. Su presencia ese mes tuvo un motivo: la fundación del ‘Legado de Bolognesi’, que él integra, recibió un certificado que solo lo emite un órgano administrativo del sector. El propio premier hizo la entrega del documento.

Para obtener esta certificación, la cual es obligatoria, la fundación tenía que cumplir una serie de requisitos. En este caso, durante el proceso saltaron algunas trabas, según el visitante miembro de esta fundación y también de la orden masónica del primer ministro.

“La fundación ‘El Legado de Bolognesi’ tiene un papel sumamente relevante, porque va a ayudar a la familia del Ejército y desarrollar algunos aspectos en los cuales el Ejército necesita el apoyo externo”, señaló Arana.

“Nos equivocamos en el pedido registral. Cambiaron las normas y tuvimos que volver a hacer la escritura. Sacaron un nuevo reglamento de cómo debían ser las escrituras y tuvimos que cambiarlo”, respondió, por su parte, Venero.

El consultor aseguró que solo habló una vez con el premier para proponer que el nombre del año 2025 sea José Faustino Sánchez Carrión, quien fue fundador de la logia de La Libertad.

Cabe precisar que Venero ingresó al Minjus a nombre de la Municipalidad de Miraflores. Este figura en los registros como brigadista, pero no tiene ningún vínculo laboral con esa entidad.

Otra visita llamativa es la del empresario inmobiliario José Azañedo, quien en marzo de este año visitó los ministerios de Cultura y Vivienda para destrabar sus proyectos. Él niega ser amigo del primer ministro, aunque varias fotografías parecen desmentirlo.

Para el abogado penalista Walter Palomino, todos estos hechos configurarían una serie de delitos, como tráfico de influencias, colusión desleal, entre otros.