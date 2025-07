La presidenta Dina Boluarte nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta. A pocos días de aprobarse un aumento del 122 % en su sueldo, Punto Final reveló el último domingo que la mandataria también cuenta con una tarjeta recargable de S/ 5,000 mensuales para cubrir gastos de alimentación, tanto propios como de su familia.

El beneficio figura en la Adjudicación Simplificada 002-2024 del Despacho Presidencial, en la que se contrató una tarjeta electrónica de la marca Pluxee (antes Sodexo), que permite el consumo en supermercados, panaderías, tiendas de abasto, restaurantes y otros locales afiliados en Lima, reveló el reportaje.

El servicio está destinado a la residencia presidencial; es decir, al lugar donde vive Boluarte.

Al respecto, el ministro de Transportes, César Sandoval, defendió el uso de una tarjeta recargable para la alimentación de Boluarte, al asegurar que no cree que ella “viva de espaldas a la realidad”.

“No creo que (Dina Boluarte) viva de espaldas a la realidad, lo que pasa es hay que mirar los temas del país y los temas judicializados, que están en el Ministerio y en el Congreso de la República. Cada cosa se trata en su espacio”, dijo esta mañana a la prensa durante la inauguración del último tramo de la avenida Guardia Chalaca.

El titular del MTC enfatizó que se tienen que abordar los temas que le competen al país y se tiene que respetar la autonomía de los demás poderes del Estado.

“Cuando uno da una opinión de esa naturaleza, cuando ya está en el ámbito del Ministerio Público o en el espacio del Congreso, dicen: ‘la interferencia’. El solo hecho que un ministro de Estado dé una opinión, puede ir por acá o por acá, pero ya está interfiriendo en la neutralidad, la autonomía de un poder del Estado y de una institución autónoma”, acotó.

De acuerdo con la denuncia, la tarjeta no tiene límites de consumo diario y no permite el retiro de dinero en efectivo; no obstante, si el saldo mensual de S/ 5,000 se agota, el Despacho Presidencial puede solicitar una recarga adicional al proveedor mediante correo institucional.

Se trata de una contratación que Palacio mantiene vigente, pues la renovó en marzo de este año, por S/ 60,000 más.

DEFIENDE INCREMENTO DE SUELDO DE LA MANDATARIA

En otro momento, Sandoval también defendió el incremento del salario de Boluarte, que pasará de ganar S/ 16,000 a S/ 35,560 mensuales.

A su juicio, el funcionario que tiene el más alto nivel del Ejecutivo, en relación a la mandataria, “no puede estar ganando por debajo de asesores”.

“No se trata de la señora Dina Boluarte, se trata de la institucionalidad presidencial. A la presidenta Boluarte le quedan 12 meses. Hay que ser respetuosos que es lo que le corresponde como sueldo”, apuntó.

Finalmente, respaldó la postura de la jefa de Estado de no responder temas personales, al recordar que nuestro país tiene otros problemas que debe afrontar, como la minería ilegal, la inseguridad ciudadana y el narcotráfico.