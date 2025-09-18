La congresista Norma Yarrow, de la bancada de Renovación Popular, acusó que un grupo de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hostigaron a diferentes parlamentarios para que retiren sus firmas de la moción de interpelación contra el titular de dicha cartera, César Sandoval.

La parlamentaria, horas antes de presentar el documento con el respaldo de diversos congresistas de diferentes bancadas en el Pleno del Congreso, aprovechó la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para pedirle que inste al ministro Sandoval a que sus asesores dejen de “acosar congresistas”.

“Quiero exhortarle a que le diga al señor César Sandoval que deje de acosar a los congresistas, porque está mandando a sus asesores para que los congresistas retiren sus firmas de la interpelación”, mencionó Yarrow.

A su vez, la congresista afirmó contar con evidencias en capturas de pantalla de los asesores solicitando el retiro de firmas, bajo amenaza de quitar obras en provincias si no lo hacen.

Cabe recordar que la moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, fue presentada para que responda ante el Congreso sobre su “idoneidad profesional y capacidad técnica” para liderar el sector, específicamente en proyectos vinculados a la infraestructura de transporte, incluidos puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.

El documento cuestiona a Sandoval por una presunta falta de cooperación con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en el proyecto del tren Lima-Chosica, impulsado por la gestión del alcalde Rafael López Aliaga.