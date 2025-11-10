El ministro de Justicia, Walter Martínez, señaló que se inició un procedimiento disciplinario contra el jefe del INPE, Iván Yataco. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
El ministro de Justicia, Walter Martínez, señaló que se inició un procedimiento disciplinario contra el jefe del INPE, Iván Yataco. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Justicia, , ratificó que su institución inició un procedimiento disciplinario correspondiente contra el jefe del INPE, , tras conocerse una serie denuncias en su contra.

Desde Huánuco, el titular del Minjus indicó que esperarán los resultados de las investigaciones antes de decidir si cesan a dicho funcionario en su cargo.

LEA TAMBIÉN: Revelan que presidente del INPE fue sancionado por no cumplir con servicios

“Lo que hemos hecho es iniciar las acciones disciplinarias que corresponden. Y nosotros nos vamos a atener a los resultados de esas investigaciones. Hay que respetar el debido proceso y en eso estamos”, indicó esta tarde.

El último domingo, en su trabajo como abogado.

Según una resolución emitida por la entidad, el actual funcionario no entregó recibos por honorarios, tampoco presentó la denuncia penal acordada y no devolvió los US$ 3,500 recibidos de su cliente, identificado como Sergio Castro Meza, en 2021.

Dicho documento confirmó la sanción en agosto de 2024, en donde se impuso una multa de más de S/ 16,000. Este monto fue pagado por Paredes en agosto del 2025, un mes después de asumir su puesto.

A inicios de este mes, también se conoció que el jefe del INPE afronta una investigación en la Fiscalía Anticorrupción de Lima por un presunto cobro de coimas. El funcionario habría participado en una negociación para lograr la liberación del expolicía Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

LEA TAMBIÉN: Gobierno contempla declarar en emergencia el Inpe, informó Ernesto Álvarez

NO PIENSA RENUNCIAR

La semana pasada, tras conocerse la primera denuncia en su contra.

“No tengo por qué dar un paso al costado, porque esos audios, te vuelvo a repetir, son falsos (...) yo me siento respaldado por lo que yo sé, y yo sé que esa no es mi voz. Si yo tuviera un ápice y dijera ‘es mi voz’, definitivamente que hubiera renunciado hace rato. Yo no tendría cabeza para mostrarme acá a la ciudadanía, sabiendo que estamos combatiendo la delincuencia, si tuviera siquiera un ápice de corrupción”, sostuvo.

Sin embargo, recordó que su continuidad en el puesto depende exclusivamente del presidente . Evitó responder si es que ya conversó con el mandatario sobre este caso.

LEA TAMBIÉN: Jefe del INPE niega que sea su voz la que aparece en audios y descarta renunciar

TE PUEDE INTERESAR

¿Vladimiro Montesinos saldrá de la cárcel en 2026?: INPE confirma nueva condena
INPE habilitará pabellón de máxima seguridad en penal Ancón I
INPE impulsará aprobación de proyectos de ley a favor del trabajador penitenciario

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.