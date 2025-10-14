Walter Martínez Laura fue nombrado como nuevo ministro de Justicia. Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Walter Martínez Laura fue nombrado como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos del gabinete liderado por Ernesto Álvarez.

Con más de una década de experiencia, Martínez Laura es abogado por la PUCP y se ha desempeñado como asesor jurídico en instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial y Congreso, entre otros.

De acuerdo con Ana Zegarra, vocera de Somos Perú, el presidente José Jerí Oré ha “buscado personas que tengan la capacidad técnica” de liderar las diversas carteras ministeriales.

“Necesitamos acciones inmediatas y concretas (...) No vamos a apañar nada”, refirió a la prensa.

José Jerí: gabinete no estará integrado por congresistas o ministros salientes

