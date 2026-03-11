El Ministerio de Energía y Minas dispuso la exoneración temporal del cumplimiento de la restricción horaria para instalaciones y transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para agentes que realizan actividades de almacenamiento, despacho y suministro en establecimientos ubicados en zonas urbanas o comerciales de alta afluencia.
La medida tiene el objetivo de facilitar la recuperación y la reposición rápida de inventarios y contribuir a la continuidad del abastecimiento de combustibles en el mercado interno.
Asimismo, tendrá una vigencia de 10 días calendario, contados a partir del día de la publicación de la presente norma en el Diario El Peruano.
Durante la vigencia de la exoneración dispuesta, los agentes facultados deberán extremar las previsiones de seguridad técnica y operativa indicadas en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo, bajo responsabilidad.
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) estará encargado de realizar acciones de control en el marco de sus competencias.