GLP. (Foto: GEC)
El Ministerio de Energía y Minas dispuso la exoneración temporal del cumplimiento de la restricción horaria para instalaciones y transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para agentes que realizan actividades de almacenamiento, despacho y suministro en establecimientos ubicados en zonas urbanas o comerciales de alta afluencia.

La medida

Asimismo, tendrá una vigencia de 10 días calendario, contados a partir del día de la publicación de la presente norma en el Diario El Peruano.

LEA TAMBIÉN: Moody’s pone el foco sobre problemas con gas natural y GLP: el impacto en riesgo crediticio

Durante la vigencia de la exoneración dispuesta, los agentes facultados deberán extremar las previsiones de seguridad técnica y operativa indicadas en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo, bajo responsabilidad.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) estará encargado de realizar acciones de control en el marco de sus competencias.

