Durante las últimas semanas variaron los precios de los combustibles en los diferentes grifos de Lima y provincias, luego de la crisis energética por la ruptura del gasoducto de Camisea y por el conflicto en el Medio Oriente.

Para encontrar las opciones más baratas, Osinergmin puso a disposición del público la plataforma Facilito, la cual ahora tiene una nueva funcionalidad que permite mostrar los precios de los combustibles únicamente de los grifos que cuentan con stock disponible, evitando así que los usuarios se dirijan a establecimientos sin disponibilidad del producto.

Los usuarios pueden consultar los precios de los establecimientos de venta de los combustibles en los siguientes links:

Gasolinas y diésel: www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/buscadorEESS.jsp

Gas natural vehicular (GNV): www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/buscadorGNV.jsp

Gas licuado de petróleo (GLP) vehicular: www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/buscadorAGranelGLP.jsp

Balones de gas: www.facilito.gob.pe/facilito/pages/facilito/menuPrecios.jsp

Facilito muestra en un mapa los grifos cercanos o ubicados en la ruta del usuario, junto con sus precios. Además, resalta en verde el establecimiento más económico y en rojo el más caro, lo que ayuda a los conductores a elegir la mejor opción.

Osinergmin recordó que los grifos tienen la obligación de reportar sus precios actualizados, así como si cuentan con combustible. Esta información es publicada en Facilito para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas.

Si el organismo detecta incumplimientos en el reporte de la información, se iniciarán los procesos de sanción correspondientes. Asimismo, si el precio que aparece en el grifo es diferente al que figura en Facilito, el usuario puede reportarlo directamente desde el aplicativo o llamando a la línea gratuita 1840.