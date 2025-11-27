Migrantes venezolanos esperan información para ingresar a Perú, en Arica, en la frontera entre Chile y Perú, el 4 de mayo de 2023. (Foto de AGUSTÍN MERCADO / AFP)
Migrantes venezolanos esperan información para ingresar a Perú, en Arica, en la frontera entre Chile y Perú, el 4 de mayo de 2023. (Foto de AGUSTÍN MERCADO / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El flujo de venezolanos que cruzan desde Chile hacia Perú está provocando un furor político y un endurecimiento del control fronterizo. También podría ser el comienzo de una avalancha proveniente del país más antiinmigrante de América Latina.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.