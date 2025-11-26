Migrantes que intentan llegar a EE.UU. abordan un autobús que viaja hacia Nicaragua en Los Chiles, Costa Rica, el 26 de noviembre de 2024.
Migrantes que intentan llegar a EE.UU. abordan un autobús que viaja hacia Nicaragua en Los Chiles, Costa Rica, el 26 de noviembre de 2024.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La especulación sobre Venezuela es tan intensa hoy en día que resulta inútil añadir más predicciones dudosas. Sin embargo, una cosa está clara: si el régimen de Nicolás Maduro finalmente cae —un gran “si”, incluso con el actual despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur—, el país enfrentará uno de los mayores esfuerzos de reconstrucción económica de la historia moderna.

TE PUEDE INTERESAR

Alemania aconseja no viajar a Venezuela ante potenciales riesgos en el espacio aéreo
Venezuela rechaza designación como grupo terrorista del “inexistente” Cartel de los Soles
The Economist: Cuba se encamina al desastre y solo hay una salida
Colombia apoyaría un plan para que Maduro deje el poder, pero con una condición

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.