La propuesta de transición circula en los círculos diplomáticos de Washington, Caracas y otros lugares como una posible solución al enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, mientras el presidente Donald Trump concentra buques de guerra en el Caribe. No hay señales de que Trump esté dispuesto a aceptar tal arreglo.

Pero Maduro podría aceptar la idea si se le garantiza que estará a salvo de persecución, dijo el miércoles la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, en una entrevista en Madrid.

“Creo que Maduro aceptaría ese planteamiento”, dijo Villavicencio el miércoles. “Puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas”.

Maduro no ha dicho nada en público que indique que consideraría la propuesta. Villavicencio señaló que su jefe, el presidente colombiano Gustavo Petro, no ha hablado directamente con Maduro, aunque su equipo mantiene contacto con diplomáticos venezolanos.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que actualmente no hay negociaciones de Estados Unidos con Venezuela.

En un comunicado de prensa emitido más tarde el miércoles, la Cancillería colombiana calificó las palabras de Villavicencio como “información descontextualizada publicada en los medios de comunicación”. El gobierno de Petro, añadió, “respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, comentó en una entrevista sobre el apoyo del país a un plan para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregue el poder a un gobierno de transición encargado de organizar nuevas elecciones. Fotografía del 19 de septiembre de 2025 de la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio. Foto: EFE/ Leonardo Castañeda

Los bonos en dólares de Venezuela y de su empresa petrolera estatal subieron a lo largo de la curva. Los títulos con vencimiento en 2034 avanzaron 2 centavos hasta 33 centavos por dólar, el nivel más alto en seis años, según datos indicativos compilados por Bloomberg.

Petro, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, han pedido nuevas elecciones en Venezuela después de que las de 2024 fueran ampliamente condenadas como fraudulentas. Un plan de salida segura para Maduro sería “lo más sano”, pero requeriría el respaldo de la oposición venezolana, afirmó Villavicencio.

Las autoridades de Colombia, aliada de larga data de Estados Unidos y que comparte frontera con Venezuela, habían hablado hasta ahora solo de evitar el conflicto sin ofrecer soluciones específicas.

Anteriormente esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar objetivos de presuntos cárteles de la droga en Venezuela, Colombia y México. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han estado hundiendo embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, causando la muerte de más de 80 personas.

Colombia ha advertido que un ataque estadounidense contra Venezuela podría desencadenar otro éxodo de migrantes. Alrededor de ocho millones de venezolanos han huido de su país en la última década, y casi tres millones de ellos viven en Colombia, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Una intervención puede generar una crisis humanitaria que sería muy difícil poder atender”, dijo Villavicencio.

Desde agosto, EE.UU. ha desplegado buques de guerra y aviones en el sur del Caribe, avivando los temores de un ataque en territorio venezolano.

Bogotá fue hasta hace poco un firme aliado de Washington, pero las relaciones se han deteriorado gravemente desde el inicio del segundo mandato de Trump. El mandatario estadounidense ha calificado a Petro de “loco” y “líder del narcotráfico”, ha recortado la ayuda y le ha revocado la visa. Villavicencio anunció que renunciaría a su visa en solidaridad con Petro.

La tensión entre Colombia y Estados Unidos podría hacer que el gobierno de Petro sea un mal interlocutor en nombre de Venezuela, dijo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, en una entrevista telefónica.

Guzmán dijo que el apoyo del gobierno a un plan para la salida negociada de Maduro es prueba del fracaso de todas sus herramientas de política exterior y agregó que Colombia carece de credibilidad tanto a nivel interno como internacional para ser país garante de cualquier proceso de transición en Venezuela.

A continuación, se presenta la transcripción completa de sus declaraciones sobre el tema:

¿El presidente Petro habla con el presidente Maduro?

No, nosotros hablamos a través de Cancillería, por los canales regulares. Hay una representación diplomática de Venezuela en Colombia y ese embajador habla con nosotros.

Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo?

Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos, y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar.

¿Estaría por aceptarlo?

Yo creo que él aceptaría ese planteamiento.

Y, ¿qué le lleva a usted a pensar eso porque hasta ahora evidentemente es algo que...?

No, porque, bueno, ha estado buscando mediaciones. Pero otra cosa es que Estados Unidos quiera aceptar que para mediar las dos partes deben aceptar.

¿Por qué no es posible una alianza con Brasil o México sobre esta cuestión, que haya una especie de posición más o menos común sobre este asunto, como en otros momentos?

Brasil ha propuesto ser el mediador y lo ha dicho el presidente Lula, y sería bueno que aceptaran, pero como le digo en esto no solamente Venezuela debe aceptar, el gobierno de Maduro, también debe aceptar la oposición. Si las dos partes aceptan la mediación podría llegarse a algún acuerdo. Yo creo que en eso seguimos insistiendo en que haya esa posibilidad de mediación.