Vehículos pasan junto a un cartel que indica la entrada a Tumeremo, la nueva capital administrativa de la Guayana Esequiba, estado Bolívar, Venezuela, el 26 de mayo de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)
La embajadora estadounidense en dijo el jueves que Estados Unidos “defenderá” a este pequeño país anglófono de Sudamérica en caso de problemas con , que reclama el Esequibo, un territorio rico en petróleo y objeto de una disputa fronteriza centenaria. 

Esta declaración se produce mientras Washington ha desplegado una flotilla militar en el mar Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo con el argumento de atacar el narcotráfico. Caracas denuncia unaagresión en preparación”. 

En caso de un incidente desafortunado, nos comprometemos a estar al lado de Guyana en defensa de su país (...) para proteger su soberanía”, declaró la embajadora Nicole Theriot a la AFP. 

Ustedes son muy, muy importantes para nosotros estratégicamente y son muy importantes para nosotros como socios”, añadió. 

La empresa estadounidense es el principal operador petrolero del país, que posee las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo. 

El consorcio liderado por ExxonMobil, que incluye a Chevron y la China National Overseas Oil Corporation (CNOOC), espera ayudar a Guyana a producir más de un millón de barriles de petróleo crudo por día para finales de la década. 

TotalEnergies, Petronas y Qatar Energy también están activos en Guyana. 

Estamos evaluando todas las posibilidades. En lo que respecta a la seguridad y protección de Guyana, no puedo entrar en detalles, pero hay una evaluación continua”, confió la diplomática a la AFP sobre un eventual ataque venezolano. 

Evan Ellis, especialista en América Latina del US Army War College, considera un ataque venezolano “altamente improbable” debido a la “respuesta abrumadora” que Estados Unidos daría. 

Es difícil imaginar una capacidad naval o aérea venezolana que no sería eliminada rápidamente”. Ellis estima que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “firmaría la sentencia de muerte de su régimen” si lanzara un ataque.

