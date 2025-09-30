La petrolera estadounidense Exxon Mobil despedirá a alrededor de 2 mil trabajadores a nivel mundial como parte de un plan de “reestructuración”, según informó la agencia Bloomberg.

El anuncio llega en medio de un reciente reporte masivo de despidos dentro del sector energético en Estados Unidos y menos de un mes después de que ConocoPhillips, otra de las empresas grandes de esta industria, adelantara sus planes para despedir hasta una cuarta parte de su plantilla.

La “reestructuración” de Exxon significará el despido de entre un 3 % y un 4 % de sus trabajadores en todo el mundo, y está enfocada a reducir costes, de acuerdo con Bloomberg.

LEA TAMBIÉN: ExxonMobil inicia producción de su cuarto proyecto marítimo en Yellowtail de Guyana

En el Gobierno de Donald Trump, el precio del barril de crudo estadounidense ha bajado a unos 67 dólares, con respecto a los casi 75 dólares por barril que costaba antes de que asumiera la presidencia.

Esto ha afectado a las petroleras en Estados Unidos, quienes vieron reducidas sus ganancias ante este nuevo panorama.

Recordemos que esta situación ya se ha reportado en otras ocasiones este año. En febrero, Chevron anunció el despido de unas 9 mil personas, como parte de una estrategia para reducir costes y ahorrar entre 2 mil y 3 mil millones de dólares.

Elaborado con información de EFE.