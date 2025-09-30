Petrolera Exxon Mobil despedirá a 2 mil trabajadores a nivel mundial: ¿Qué sucedió? (Foto: Elpais.com)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

despedirá a alrededor de 2 mil trabajadores a nivel mundial como parte de un , según informó la agencia Bloomberg.

El anuncio llega en medio de un reciente reporte masivo de despidos dentro del en Estados Unidos y menos de un mes después de que ConocoPhillips, otra de las empresas grandes de esta industria, adelantara sus planes para despedir hasta una cuarta parte de su plantilla.

significará el despido de entre un 3 % y un 4 % de sus trabajadores en todo el mundo, y está enfocada a reducir costes, de acuerdo con Bloomberg.

En el Gobierno de Donald Trump, el precio del barril de crudo estadounidense ha bajado a unos 67 dólares, con respecto a los casi 75 dólares por barril que costaba antes de que asumiera la presidencia.

Esto ha afectado a las , quienes vieron reducidas sus ganancias ante este nuevo panorama.

Recordemos que ya se ha reportado en otras ocasiones este año. En febrero, Chevron anunció el despido de unas 9 mil personas, como parte de una estrategia para reducir costes y ahorrar entre 2 mil y 3 mil millones de dólares.

Elaborado con información de EFE.

