La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, en un video compartido en redes sociales, el 4 de diciembre de 2025. (Captura de video)
“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia. Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, afirmó el director.

La posibilidad de que Machado participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre fue tema de discusión y de grandes interrogantes.

La oposición venezolana convocó una serie de marchas en varias ciudades del mundo, para “acompañar el reconocimiento hacia la valentía de cada venezolano, porque el Nobel es de todos y la esperanza también”, según la convocatoria en redes sociales.

Cabe recordar que, en noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.

Elaborado con información de AFP.

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante una entrevista con AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. (Foto: AFP VIDEOGRAPHICS / AFP).

