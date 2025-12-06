La opositora venezolana María Corina Machado, quien vive en la clandestinidad en su país, estará en Oslo, capital de Noruega, la próxima semana para recibir su Premio Nobel de la Paz, anunció el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia. Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, afirmó el director.

La posibilidad de que Machado participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre fue tema de discusión y de grandes interrogantes.

La oposición venezolana convocó una serie de marchas en varias ciudades del mundo, para “acompañar el reconocimiento hacia la valentía de cada venezolano, porque el Nobel es de todos y la esperanza también”, según la convocatoria en redes sociales.

Cabe recordar que, en noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.

María Corina Machado recibió el Nobel el 10 de octubre “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en el país.

La entrega del Nobel, además, coincide, con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, donde han muerto al menos 87 personas en ataques lanzados por el ejército de Estados Unidos.

Elaborado con información de AFP.