La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, aseguró este viernes que su país “está atravesando la coyuntura más decisiva de su historia contemporánea”, pero “está cada día más cerca de recuperar la libertad y la democracia”.

Machado hizo estas declaraciones en un video reproducido en la 81º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra hasta el domingo en el enclave turístico de Punta Cana, este de la República Dominicana.

La líder política denunció la censura y represalias en su país, una situación que describió como “sumamente grave” ya que la sociedad actual “se fundamenta en la información”.

“Los dictadores y los criminales se esfuerzan como nunca para controlar la opinión pública. No solo censuran, cierran medios, persiguen periodistas; buscan crear una realidad paralela, ficticia, mediante maniobras de guerras sicológicas y desinformación”, agregó en su intervención.

En su opinión, “el único modo de derrocar estos regímenes es con la prédica constante, tenaz e irrestricta de la verdad. Es absolutamente cierto que la verdad nos hará libres”.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydes, elogió a Machado como una "figura clave, unificadora de la oposición venezolana".

“Fue con la verdad por delante que los venezolanos pudimos destruir ese laberinto de mentiras que fraguó el chavismo” y “es así como hoy estamos desmontando su aparato represivo para transitar definitivamente hacia la verdad, la justicia y la paz”.

Y concluyó: “El mal se alimenta de la mentira y la libertad se alimenta de la verdad. Venezuela será libre”.

El pasado viernes, 10 de octubre, Machado obtuvo el Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

La opositora, quien dedicó el premio a sus connacionales y al presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que haber recibido el galardón “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, en referencia al Gobierno chavista, que se “da cuenta”, añadió, de que el “mundo entero legitima” la lucha opositora mientras Maduro “está absolutamente aislado”.

El lunes, Machado dijo que solo podrá viajar en diciembre a Oslo a recoger el Nobel si Maduro deja de estar “en el poder”, al denunciar “amenazas directas” en su contra, por las que permanece en la clandestinidad dentro de su país.

La caída de Maduro, con o sin negociación

La líder opositora María Corina Machado ofreció el lunes garantías para que el presidente Nicolás Maduro deje el poder, pero anticipó su caída con o sin negociación en medio de presiones militares de Estados Unidos.

Machado habló con la AFP desde la clandestinidad poco después de obtener el galardón, que dedicó al pueblo venezolano y a su principal aliado Donald Trump.

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente izquierdista Nicolás Maduro denuncia como un asedio.

Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico, y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

La líder opositora en Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado asegura que el líder chavista, Nicolás Maduro, "tiene los días contados". (Pedro MATTEY / Zurimar CAMPOS/Presidencia de Venezuela / AFP)

Machado respalda estas maniobras militares, aunque evitó pronunciarse sobre una invasión.

“La invasión que aquí existe es la de los cubanos, los rusos, los iraníes, Hezbolá, Hamás, los carteles de la droga, la guerrilla de las FARC. Esa es la invasión que hay en Venezuela”, señaló Machado en una videollamada.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que esas estructuras que están, que han saqueado el país y que dejan esa estela de muerte y de dolor, sean desarticuladas y Maduro tiene en este momento, la posibilidad de avanzar en una transición pacífica”, añadió. “Con negociación, sin negociación (Maduro) va a salir del poder”.

Machado sostiene que Maduro se robó las elecciones del 28 de julio de 2024 y que Edmundo González Urrutia resultó ganador.

Lo pinta acorralado, aunque en la televisión estatal el gobernante se muestra sólido.

“Nosotros hemos dicho estar dispuestos a ofrecer garantías, que no haremos públicas hasta tanto nos sentemos en esa mesa de negociación”, añadió. “Si él insiste en aplicar más y más fuerza, las consecuencias serán directamente responsabilidad de él, de más nadie”.

¿Qué consecuencias? “No voy a especular sobre eso. Los venezolanos no tenemos armas de fuego, tenemos la palabra, tenemos la organización ciudadana, tenemos la presión, tenemos la denuncia”.

“Maduro declaró la guerra”

Machado sostuvo que no tenía en el radar el Nobel de la Paz. Solo lo supo cuando la despertaron con una llamada para anunciarle la noticia.

“Fue una de las sorpresas más grandes que he tenido en mi vida y la verdad es que confieso que hoy, tres días después, todavía lo estoy procesando. Creo que este reconocimiento al pueblo de Venezuela ha sido una inyección de energía”, dijo.

La primera reacción de la Casa Blanca fue crítica, la tildó de politizada.

Machado explicó que dedicó poco después el premio al mandatario estadounidense: “Hay un acuerdo generalizado de los venezolanos de reconocer al presidente Trump lo que consideramos justo y necesario”, indicó.

¿Y no es para pedir una invasión a Venezuela? “Es para transmitirle a él cuánto Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado (...) que están cortando las fuentes de financiamiento criminal, que son las que sostienen a este régimen”.

Y la movilización de tropas al Caribe “es una decisión que ha tomado un país con base en sus estrategias de defensa de seguridad nacional”.

“Aquí hay una realidad: quien le declaró la guerra a los venezolanos fue Nicolás Maduro, es quien aplica terrorismo de Estado hacia adentro y narcoterrorismo hacia afuera”, insistió.

Dijo que mantiene comunicación “fluida” con Washington y otros gobiernos de América Latina y Europa.

Señaló también que mantiene contacto “cada vez más” con militares, que en público han jurado lealtad a Maduro.

¿Ve la posibilidad de una sublevación? “Todos tenemos -civiles, militares- un rol que jugar y en todo caso, cualquier acción que dé respeto a (las presidenciales del) 28 de julio sería la restitución de la Constitución”.

Machado pasó a la clandestinidad hace más de un año, aunque asegura que no lleva la cuenta. “Si algo tuviera que hacer ahorita no es sumar días, sino restar los que quedan, porque no tengo duda alguna que estamos en una cuenta regresiva”.

Elaborado con información de EFE y AFP