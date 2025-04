El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025, que está conformada por 67 proyectos ubicados en 19 regiones con una inversión total de US$ 64,071 millones, y que permitirán iniciar actividades como explotación o beneficio de minerales.

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, responsable del documento, destaca que la nueva cartera registra un aumento de 17.4% en comparación a la edición 2024 (51 proyectos por US$ 54,556 millones).

Explica que este incremento en US$ 9,515 millones adicionales, se debe en gran parte a la incorporación de 19 proyectos nuevos del sector minería, entre otros factores.

¿Qué iniciativas se han sumado a la cartera?

En primer lugar, refiere que, entre los proyectos que se han sumado a la cartera figuran: Optimización Cerro Verde (US$ 2,100 millones), Ampliación Shougang (US$ 900 millones), Ampliación Quellaveco (US$ 850 millones), Optimización Pallancata (US$ 511.5 millones),

Asimismo, Optimización Constancia (US$ 500 millones) y Ampliación Contonga (US$ 362.2 millones), Ampliación Esperanza (US$ 300 millones), Reposición San Rafael (US$ 293.5 millones), Reposición Shahuindo (US$ 288.6 millones), entre otros. En conjunto estos proyectos suman US$ 7,607 millones.

Además, al comparar la presente edición de la cartera con la del 2024, el Minem concluye en que 39 proyectos mineros conservaron su monto de inversión total de US$ 46,970 millones, lo que representa el 73.3% de la participación total.

Nueve proyectos variaron montos de inversión

Asimismo, explicó que un total de 9 proyectos modificaron sus montos de inversión, generando una diferencia de US$ 2,813 millones.

De esa cantidad, 6 proyectos (Cañariaco, Zafranal, Tía María, San Gabriel, Ayawilca y Reposición Colquijirca) tuvieron una modificación al alza, debido a las actualizaciones en sus estudios conforme al avance y nivel de ingeniería de los proyectos.

El Minem precisó que, entre fines del 2024 e inicios del año 2025, el proyecto Romina inició la ejecución de las inversiones para su desarrollo, completando el 100% de los trabajos preliminares.

Por su parte, acota, los proyectos Reposición Antamina (US$ 1604 millones) y Reposición Tantahuatay (US$ 127 millones) se encuentran próximos a ejecutar las inversiones principales, luego de obtener sus certificaciones ambientales.

El sector añade que la actividad minera se mantiene como una de las más importantes para la economía nacional, generando recursos para las regiones, posibilitando el financiamiento de proyectos y obras públicas en los lugares del país donde se asientan las operaciones mineras.

