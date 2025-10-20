Reino Unido, según datos de ProInversión, es el país con mayor stock de Inversión Extranjera Directa en Perú hasta el cierre del 2024, con US$ 6,345 millones registrados.
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

En marzo de este año, Perú y Reino Unido firmaron un Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI) tributaria, con el objetivo de facilitar las transacciones y el intercambio comercial entre ambos países.

