El viernes 26 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, con los inversores atentos a datos económicos locales y de Estados Unidos, durante una semana más corta y con menor liquidez por las fiestas de Navidad.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.368. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.365 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.53% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.359 a la compra y S/ 3.369 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el miércoles, con los inversores atentos a datos económicos locales y de Estados Unidos, durante una semana más corta y con menor liquidez por las fiestas de Navidad.

El dólar, sin embargo, redujo sus pérdidas tras datos del Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos más sólidos de lo esperado.

El PIB aumentó a una tasa anualizada del 4.3% el pasado trimestre, informó el martes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación inicial para el tercer trimestre, mientras los economistas encuestados por Reuters estimaban que el PIB crecería un 3.3%.