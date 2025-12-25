Dólar. Foto: Andina.
Dólar. Foto: Andina.
En vísperas de la Navidad, el dólar en Perú cerró con un ligero descenso en el tipo de cambio, luego de que Wall Street cerrara en verde en una jornada más corta de lo habitual.

El tipo de cambio terminó el día en S/ 3.365. Cabe recordar que el martes cerró la jornada S/ 3.366, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Con el cierre de hoy, el dólar ha registrado una caída acumulada del -10.5%.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

Por otro lado, en el mercado paralelo, el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.360 a la compra y S/ 3.372 a la venta.

LEA TAMBIÉN: BCRP admite intervención enorme para atenuar caída del dólar, ¿lo congelará en S/ 3.36?

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían el lunes, aprovechando la debilidad del dólar en los mercados externos, en una semana más corta en la que los inversores cuadran sus posiciones por fin de año y hay menos liquidez.

El dólar, medido por el índice que lo compara frente a una canasta de seis monedas pares, descendía un 0.43%. Los mercados asignan una probabilidad de alrededor del 20% de que la Reserva Federal baje nuevamente las tasas de interés en enero.

