La presidenta Keiko Fujimori Higuchi manifestó respeto del Gobierno a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática como garantía para preservar las libertades y la estabilidad del Perú.

Durante su participación en la sesión solemne por el Día del Juez y la Jueza, la mandataria dijo ser consciente de los importantes desafíos que enfrenta la administración de justicia.

“La ciudadanía demanda procesos rápidos, transparencia y lucha implacable contra toda forma de corrupción”, enfatizó la jefa de Estado.

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En ese sentido, subrayó su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial, brindando los recursos que sean necesarios para impulsar, por ejemplo, una justicia itinerante que se acerque a las zonas más alejadas del país.

“Apoyaremos decididamente la implementación de las unidades de flagrancia, la modernización tecnológica y el avance del expediente judicial electrónico”, indicó la mandataria tras insistir en la importancia de tener una justicia eficiente y cercana. Además saludó las líneas de acción de la actual gestión, a cargo de Janet Tello, para que la justicia sea célere y oportuna.

“Quiero un Perú donde una madre no tenga que esperar años para obtener justicia para sus hijos”, agregó.

“Ser juez es más que una profesión, es asumir una misión de enorme trascendencia social”, sostuvo Fujimori. Foto:

En su discurso, la presidenta Fujimori rindió homenaje a los jueces y juezas que, con vocación de servicio, independencia, criterio de consciencia y sentido del deber, tienen la responsabilidad de impartir justicia en el país.

“Ser juez es más que una profesión, es asumir una misión de enorme trascendencia social”, puntualizó la jefa de Estado, quien recordó que vivió en carne propia las decisiones judiciales, pero actuó frente a ellas con respeto y confiada en que se haría justicia.

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En esta ceremonia, donde se rindió homenaje póstumo al expresidente de la Corte Suprema, César Fernández Arce, la presidenta Fujimori estuvo acompañada de la titular del Poder Judicial, Janet Tello, y del titular del Congreso, Miguel Torres.