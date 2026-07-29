Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar proyecta elevar sus envíos de 750 a cerca de 1,000 contenedores conforme consolide su expansión en los mercados asiáticos. (Foto: Agrícola Chavín)
Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar proyecta elevar sus envíos de 750 a cerca de 1,000 contenedores conforme consolide su expansión en los mercados asiáticos. (Foto: Agrícola Chavín)
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Dax Canchari Reyes
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La expansión hacia nuevos mercados suele asociarse con una mayor capacidad de producción o con el lanzamiento de nuevos productos. Sin embargo, Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar, agroexportadora especializada en frutas congeladas y deshidratados, viene apostando por una estrategia distinta para impulsar su crecimiento en Asia. ¿En qué consiste ese plan?

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