Mario Salazar, presidente de Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar, explicó a Gestión que la empresa proyecta duplicar sus exportaciones al pasar de alrededor de 400 contenedores anuales a cerca de 1,000. En ese camino, el año pasado cerró con aproximadamente 750 contenedores y prevé seguir incrementando ese volumen conforme consolide su presencia en Asia.

Actualmente, la compañía exporta más de 16,000 toneladas de productos al año, con un portafolio concentrado en un 95% en mango, fresa y palta congelados.

“El Megapuerto de Chancay abrió nuevas oportunidades para explorar mercados asiáticos”, señaló Salazar. A partir de ello, la compañía puso el foco en una región que hoy considera más dinámica que Estados Unidos, Canadá y Europa.

A su vez, como parte de esa estrategia, el equipo comercial realizó una gira de casi 18 días por China, Japón, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia para reunirse con compradores y conocer de primera mano las preferencias de cada mercado.

Mario Salazar, presidente de Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar, y su esposa.

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Productos derivados de la palta para Asia

Y es que, si bien el portafolio continúa concentrado en mango, fresa y palta congelados, la estrategia dejó de enfocarse únicamente en aumentar los volúmenes de exportación.

“La tendencia no es sacar un nuevo producto, sino adaptar los que tenemos al mercado asiático”, afirmó Salazar.

Uno de los principales desarrollos se concentra en la palta congelada y sus derivados, como el guacamole, cuyas formulaciones vienen siendo ajustadas para responder a las preferencias de los compradores asiáticos.

En Asia los compradores buscan perfiles de sabor distintos a los que predominan en Estados Unidos y Europa, por lo que la empresa viene ajustando sus formulaciones para reducir, por ejemplo, la acidez.

Además, el potencial de ese mercado quedó reflejado durante una de las primeras reuniones comerciales que sostuvo la compañía en China.

“Para comenzar, vamos a hacer un pequeño experimento”, recordó Salazar sobre la propuesta de un comprador. Sin embargo, el “experimento” consistía en un pedido inicial de 300 contenedores, una escala muy superior a la habitual para un exportador peruano. “Nuestra principal preocupación no es el volumen, sino desarrollar el sabor que ellos buscan”, subrayó.

El también presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de ADEX señaló que actualmente solo tres o cuatro empresas peruanas vienen trabajando en estrategias similares para adecuar su oferta al mercado asiático, un proceso que, afirmó, será clave para consolidar la presencia de la agroindustria peruana en esa región.

Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar exporta más de 16,000 toneladas de frutas congeladas al año, con un portafolio concentrado en mango, fresa y palta. (Foto: Agrícola Chavín)

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Inversiones en planta para crecer en el mercado de Asia

Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar invirtió en 2023 US$8.5 millones en la ampliación de su planta de procesamiento de congelados en Casma como parte de su estrategia de expansión. La inversión permitió incorporar una segunda línea de producción y procesar distintos productos de manera simultánea.

En los años siguientes, la compañía destinó entre US$800,000 y US$1 millón anuales para seguir optimizando la infraestructura y perfeccionar sus procesos.

Con esta capacidad, la empresa espera responder al crecimiento de la demanda y acompañar su expansión en Asia. Para este 2026 proyecta crecer a un ritmo de un dígito, aunque el resultado dependerá del desempeño de la campaña de mango, uno de sus principales productos de exportación.

La infraestructura también permitirá incrementar las exportaciones a medida que los productos adaptados a las preferencias del mercado asiático alcancen una mayor escala comercial.