El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, intercambiaron una serie de tuits en la plataforma X, como parte de una discusión respecto a la soberanía del Perú.

“Este lenguaje no es diplomático, ¡es coercitivo directo, puro y crudo!“, escribió en Twitter el embajador Jingyang, en referencia a las declaraciones de Navarro, específicamente cuando advirtió al Perú de las consecuencias “de negociar con mala fe con Estados Unidos” —en referencia a la negativa del Gobierno interino en adquirir los aviones F-16 Block 70—.

Al ser increpado por el diplomático chino en Colombia, Navarro cuestionó: “¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja?“. Acto seguido, satirizó algunas líneas del referido cuento como parte de sus argumentos.

Estimado colega,



¿Cuando describes al lobo de Caperucita Roja, no te estás mirando al espejo?



Gritas “libre elección” pero agitas el garrote de las sanciones, te haces el “país maduro” pero usas burlas baratas… Con esto solo dejas clarísimo quién es el verdadero lobo.



China… https://t.co/akqhwEu23W — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) April 27, 2026

Jingyang le respondió al embajador Bernie Navarro, y arremetió contra Estados Unidos y su accionar político. “¿Cuando describes al lobo de Caperucita Roja, no te estás mirando al espejo?“.

“Gritas “libre elección”, pero agitas el garrote de las sanciones, te haces el “país maduro”, pero usas burlas baratas… Con esto solo dejas clarísimo quién es el verdadero lobo", prosiguió el embajador chino.

Acto seguido, Jingyang resaltó el vínculo entre China y Perú y sostuvo que “ningún cuento infantil la va a parar”.