Bernardo “Bernie” Navarro es un empresario de origen puertorriqueño-estadounidense, recién confirmado por el Senado como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú y próximo a asumir funciones en Lima.

Navarro es fundador y director ejecutivo de Benworth Capital (y previamente de firmas como OmniAmerican Bancorp/Bank), especializadas en financiamiento hipotecario, bienes raíces y proyectos de inversión comunitaria.

Reconocido en medios como experto nacional en financiamiento inmobiliario, recuperación económica y desarrollo de comunidades de bajos ingresos.

LEA TAMBIÉN: Esto debes hacer si te robaron o perdiste tu pasaporte con la visa de Estados Unidos

Ha encabezado misiones comerciales a Sudamérica, incluyendo una misión específica al Perú para promover inversión y proyectos inmobiliarios.

Formación académica

Licenciatura en finanzas internacionales por la Universidad de Miami.

Posgrado en gobierno por la Universidad de Harvard, donde reforzó su perfil en políticas públicas y liderazgo.

Su formación se presenta oficialmente como un activo para articular agenda económica, comercial y educativa entre Estados Unidos y el Perú.