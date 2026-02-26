El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, solicita que se realicen las gestiones necesarias para formalizar su desafiliación. Foto: Presidencia.
El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, solicita que se realicen las gestiones necesarias para formalizar su desafiliación. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

presentó su renuncia al Partido Político Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso.

En una carta fechada el 24 de febrero de 2026, Reyes Llanos comunicó su decisión personal e irrevocable de apartarse de la organización, iformó Canal N.

En el documento, el ministro señala que su renuncia obedece a motivos estrictamente personales, aunque precisa que ya se encontraba alejado de dicha agrupación con anterioridad.

LEA TAMNIÉN: Confiep sobre gabinete Miralles: “No hay motivos para negarle el voto de confianza”

Sustento legal de la renuncia

En la carta, José Fernando Reyes invoca el artículo 18-A de la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos. Según se indica en el texto, la renuncia a la afiliación se presenta ante la organización política o ante el Jurado Nacional de Elecciones y surte efecto desde la fecha de su presentación.

Asimismo, se detalla que la organización política debe remitir copia de la renuncia al Jurado Nacional de Elecciones, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo solicita que se realicen las gestiones necesarias para formalizar su desafiliación. Foto: Presidencia.
José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo solicita que se realicen las gestiones necesarias para formalizar su desafiliación. Foto: Presidencia.

El documento también hace referencia al artículo 146 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado por la Resolución N° 0108-2025-JNE, solicitando que se proceda con el trámite correspondiente.

En el tramo final de la carta, Reyes solicita que se realicen las gestiones necesarias para formalizar su desafiliación, amparándose en la normativa electoral vigente.

Prirmero la Gente lleva como candidata presidecial a Marisol Pérez Tello y la acompañan Raúl Molina y Manuel Ato como primer y segundo vicepresidentes.

LEA TAMBIÉN: Denisse Miralles sostiene que su gabinete ministerial “no es cuota de nadie”

José Fernando Reyes asumió el Mincetur

e ingresó al gabinete encabezado por Denisse Miralles, en el gobierno del presidente José María Alcázar.

Antes de asumir el cargo, se desempeñaba como director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

TE PUEDE INTERESAR

Marisol Pérez Tello descarta renuncia a Primero La Gente tras acusación de firmas falsas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.