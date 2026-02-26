El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, presentó su renuncia al Partido Político Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso.

En una carta fechada el 24 de febrero de 2026, Reyes Llanos comunicó su decisión personal e irrevocable de apartarse de la organización, iformó Canal N.

En el documento, el ministro señala que su renuncia obedece a motivos estrictamente personales, aunque precisa que ya se encontraba alejado de dicha agrupación con anterioridad.

Sustento legal de la renuncia

En la carta, José Fernando Reyes invoca el artículo 18-A de la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos. Según se indica en el texto, la renuncia a la afiliación se presenta ante la organización política o ante el Jurado Nacional de Elecciones y surte efecto desde la fecha de su presentación.

Asimismo, se detalla que la organización política debe remitir copia de la renuncia al Jurado Nacional de Elecciones, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo solicita que se realicen las gestiones necesarias para formalizar su desafiliación. Foto: Presidencia.

El documento también hace referencia al artículo 146 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, aprobado por la Resolución N° 0108-2025-JNE, solicitando que se proceda con el trámite correspondiente.

En el tramo final de la carta, Reyes solicita que se realicen las gestiones necesarias para formalizar su desafiliación, amparándose en la normativa electoral vigente.

Prirmero la Gente lleva como candidata presidecial a Marisol Pérez Tello y la acompañan Raúl Molina y Manuel Ato como primer y segundo vicepresidentes.

José Fernando Reyes asumió el Mincetur

Reyes Llanos juró este último martes como ministro de Comercio Exterior y Turismo e ingresó al gabinete encabezado por Denisse Miralles, en el gobierno del presidente José María Alcázar.

Antes de asumir el cargo, se desempeñaba como director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.