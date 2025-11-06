El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa de ley que obliga a las plataformas digitales de comercio electrónico a contar con un Libro de Reclamaciones. La norma modifica los artículos 150 y 151 de la Ley N.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y fue respaldada con 88 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones .

El dictamen, impulsado por la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside la congresista Katy Ugarte, busca garantizar que los usuarios puedan presentar quejas o reclamos de manera más accesible cuando realizan transacciones en línea.

En su exposición, Ugarte explicó que la iniciativa, presentada por el congresista Eduardo Castillo, responde a una problemática creciente “Hoy las aplicaciones digitales no tienen disponible el libro o, si lo tienen, es difícil encontrarlo, haciendo el trámite de reclamo más complicado para el consumidor”, sostuvo.

El artículo 150 modificado establece que “los establecimientos comerciales, así como toda plataforma digital de comercio electrónico, deben contar con un libro de reclamaciones , en forma física o virtual ”. En tanto, el artículo 151 dispone que “ las plataformas digitales de comercio electrónico exhiben permanentemente en un lugar visible y fácilmente accesible el enlace al libro de reclamaciones ”.

La aprobación de la insistencia no requiere de segunda votación, por lo que el dictamen quedó listo para su promulgación.

Según la presidenta de la comisión, la norma permitirá uniformizar los criterios de implementación del Libro de Reclamaciones en el entorno digital, donde existen diferencias notables entre empresas. “Se ha constatado que muchos proveedores ya ofrecen este acceso directo, mientras que otros si bien lo tienen, por su ubicación en la plataforma, no es fácil encontrar el enlace al libro”, señaló.

Pleno del Congreso aprobó por unanimidad ley que obliga a plataformas digitales a contar con libro de reclamaciones. Foto: Congreso.

Ugarte también refirió que el comercio electrónico no se limita a las páginas web o aplicaciones móviles, sino que abarca diversos medios digitales, incluidas las redes sociales. “Toda plataforma virtual de comercio electrónico debe contar con un libro de reclamaciones”, afirmó.

Asimismo, la congresista rechazó los cuestionamientos del Ejecutivo, que observó la autógrafa al considerar que carecía de justificación. “No encontramos argumentos para afirmar que el Indecopi no tendría capacidad para fiscalizar a las plataformas digitales no domiciliadas en el Perú. El organismo ha mostrado avances importantes en la supervisión transfronteriza”, enfatizó.

De acuerdo con la comisión, la medida tendrá un impacto directo en los ciudadanos al reducir los tiempos de tramitación de reclamos y quejas, además de agilizar las denuncias ante el Indecopi.