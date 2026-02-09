Los ingresos tributarios del Gobierno central del Perú (que descuentan las devoluciones de impuestos) alcanzaron los S/ 16,489 millones en enero . Con ello, la recaudación del mes registró un crecimiento de 1.0% con respecto al mismo período del año pasado, según la data de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Si bien este resultado significó 20 meses de crecimiento continuo, también fue su menor incremento desde junio del 2024. Esto se podría explicar por una alta base comparativa: en enero del 2025, aumentó 10.4%.

Ingresos por el Impuesto a la Renta

En enero se recaudaron S/ 7,196 millones por concepto del Impuesto a la Renta (IR), un crecimiento de 4.4% en comparación con el mismo mes del año 2025.

En concreto, se registraron incrementos en los montos recaudados por concepto de pagos a cuenta de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen Mype Tributario - RMT (21.2%), vinculado a las empresas.

Los ingresos por tercera categoría sumaron S/ 3,770 millones, un incremento de 22.4%. Después de caer 1% en el 2024, el año pasado se disparó con un crecimiento de 17.6% y ahora empieza el 2026 con buen pie .

También se incrementaron los pagos correspondientes a la Primera Categoría, Segunda Categoría, Cuarta Categoría, Régimen Especial de Renta – RER y Resto de Rentas.

En contraste, tanto el Impuesto a la Renta de Sujetos No Domiciliados (-37.7%) como la Regularización del Impuesto a la Renta (-61.0%) y los pagos por Quinta Categoría (- 1.1%) mostraron retrocesos por el efecto estadístico generado por los pagos extraordinarios registrados en enero del año pasado.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

La recaudación del IGV alcanzó S/ 9,633 millones en enero, un retroceso de 1.3% frente al mismo mes de 2025. La caída se registra tras tres meses continuos de crecimiento, y se explicó por la parte de importaciones que la del lado interno.

El IGV Interno recaudó S/ 6,619 millones, obteniendo un crecimiento de 3.9% con respecto a enero de 2025. “Este resultado fue influenciado por la dinámica económica de diciembre, las acciones de control y cobranza desplegadas por la Sunat y por los pagos derivados de la aplicación del IGV a los servicios digitales”, refirió la administración tributaria. Aun así, este porcentaje es el más bajo tras cinco meses (julio 2025: 1.5%).

Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó S/ 3,015 millones, una disminución de 11.2% en comparación con lo percibido en enero de 2025. Dicha contracción se debió al menor tipo de cambio (S/ 3.36 por US$) utilizado para el pago de obligaciones en moneda nacional, pese al incremento de 1.0% en las importaciones del mes.

Factores determinantes del resultado de la recaudación de enero

El resultado de la recaudación de enero se debe a diversos factores. Entre los principales factores que favorecieron el incremento de la recaudación, Sunat menciona los siguientes:

Como contraparte, los principales factores que influenciaron en la recaudación de enero fueron: