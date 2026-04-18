Donald Trump insistió el viernes en que el uranio enriquecido de Irán sería trasladado a Estados Unidos, y agregó que Washington ayudaría a Teherán a extraerlo de las instalaciones nucleares alcanzadas en ataques estadounidenses el año pasado.

El comentario de Trump se dio pese a que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán había dicho antes que las reservas de uranio enriquecido de la república islámica no serían transferidas “a ningún lugar”.

“Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras”, dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.

“Necesitamos las excavadoras más grandes que puedan imaginar”, agregó.

“Pero vamos a ir junto con Irán. Vamos a obtenerlo. Lo vamos a traer de regreso a casa, a Estados Unidos, muy pronto”.

Los comentarios de Trump ampliaron su afirmación del jueves de que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, pero sin ofrecer detalles sobre dicha transferencia.

El mandatario estadounidense utiliza habitualmente el término “polvo nuclear” para referirse a las reservas de uranio enriquecido de Irán, con el que Estados Unidos acusa a Teherán de querer fabricar una bomba atómica.

También lo ha utilizado para referirse a lo que quedó de los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado.

Trump sonaba muy optimista el viernes sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con Irán al decir a la AFP que no quedarían “puntos conflictivos” y que un acuerdo estaría “muy cerca”.

Sus comentarios en este tema los hizo en un discurso ante seguidores del movimiento Turning Point USA, donde fue presentado por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, fundador de ese grupo y que fue asesinado en septiembre.