17 de mayo del 2011. Hace 15 años

GASTÓN PONE EL PARE A ALAN POR TRANSGÉNICOS

Acurio señala que la única opinión que acepta el mandatario viene de los que venden semillas genéticamente modificadas. García volvió a defender a transgénicos y el nuevo ministro de Agricultura determinará si deroga el reglamento de bioseguridad. EnMistura 2010, Alan García y Gastón Acurio sonreían juntos. Hoy discrepan. La polémica puede zanjarse si el Congreso aprueba la moratoria al ingreso de transgénicos por 15 años y no por tres como ya establece el reglamento aprobado por el Ejecutivo.

17 de mayo del 2011. Hace 15 años. Microsoft: Perú tiene un bajo nivel de infraestructura digital.

17 de mayo del 2016. Hace 10 años

CONSTRUCCIÓN SE RECUPERA Y COMERCIO SE DESACELERA

Sube empleo en Lima de los que ganan más de S/ 920 al mes, pero cae en la minería. Industria profundizó su caída y actividad comercial creció a menor nivel en 78 meses. El sector construcción está renaciendo y en marzo registró su segundo crecimiento consecutivo. En abril, hay una recuperación de los despachos de cemento. Scotiabank estima que el PBI se desacelerará en el segundo trimestre, mientras que hay el riesgo de que la campaña agrícola en el sur puede afectarse por la falta de agua.

17 de mayo del 2021. Hace 5 años

SE PROYECTA GASTO DE S/ 1,300 MLLS. DE CTS QUE ABONAN EN MAYO

Se prevé que recursos irán a gastos por covid, pago de deudas, educación y compra de dólares. Entidades financieras lanzan productos como plazos fijos a mejores tasas ante futuros retiros. Solo el 26% de los que tienen CTS retirará el 100% de su saldo actual, según encuesta de Datum.