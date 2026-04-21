El candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos aseguró el martes a legisladores, durante una tensa audiencia de confirmación en el Congreso, que defenderá la independencia del banco central con respecto a la Casa Blanca.

“Seré un actor independiente si me confirman”, dijo Kevin Warsh al Comité Bancario del Senado, mientras enfrentaba incisivas preguntas sobre sus activos y sus opiniones acerca de la independencia de la Fed, en momentos en que Trump busca constantemente influir en la política monetaria.

Warsh también afirmó que la Reserva Federal necesita un nuevo marco para hacer frente a la inflación persistente, sin ofrecer más detalles.

Al inicio de su testimonio, Warsh responsabilizó a la Fed por permitir que la inflación se disparara tras la pandemia de covid-19 y señaló que los altos precios siguen siendo un problema para los estadounidenses.

“Aunque es cierto que la inflación es menos problemática, en el sentido de que el ritmo de aumento de los precios es menor que hace algunos años, los estadounidenses que trabajan duro sin duda la siguen sintiendo”, señaló Warsh el martes en la audiencia ante el Comité Bancario del Senado. “Creo que eso implica un cambio de régimen en la conducción de la política. Creo que eso significa un marco de inflación distinto y nuevo”.

Warsh no precisó qué implicaría esto para las tasas de interés.

Los numerosos ataques de Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell (d), han sido interpretados como un intento de controlar el banco central estadounidense.

Consultado por la senadora Elizabeth Warren sobre si Trump había perdido las elecciones presidenciales de 2020, Warsh evitó responder directamente y señaló que el Congreso certificó a Joe Biden como presidente tras esos comicios.

Warsh también enfatizó que vendería cualquier activo no revelado antes de asumir como presidente de la Fed.

Warsh y su esposa, Jane Lauder, declararon activos por al menos US$ 192 millones en los informes financieros presentados como parte de su nominación. Sin embargo, su patrimonio total probablemente sea mucho mayor, lo que lo convierte en uno de los funcionarios más ricos en la historia del banco central.

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Audiencia u obstáculo

La audiencia es un obstáculo clave que Warsh debe superar para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, quien termina su mandato el 15 de mayo.

Pero tiene lugar cuando Trump ha intensificado sus críticas al banco central por no recortar los tipos de interés de forma más agresiva.

El mandatario demanda tasas bajas porque esto impulsa la actividad económica y reduce los intereses de la deuda pública, muy elevada en Estados Unidos. Pero muchos economistas advierten que esto puede reavivar presiones inflacionarias.

“Deberíamos tener la tasa de interés más baja del mundo”, insistió el martes Trump al canal CNBC, al señalar que se decepcionaría si el nuevo presidente de la Fed no bajaba los tipos con rapidez.

También volvió a arremeter contra Powell por los costos de renovación de la sede del banco, objeto de una investigación del Departamento de Justicia.

¿“Marioneta” de Trump?

El Comité Bancario del Senado es controlado por los republicanos. Pero uno de los senadores, Thom Tillis, prometió bloquear a todos los nominados para la Fed —incluido Warsh— hasta que se resuelva la investigación que involucra a Powell.

Además, los 11 demócratas del panel exhortaron la semana pasada retrasar el proceso de nominación de Warsh hasta que concluya no sólo el caso sobre Powell, sino también el de la gobernadora de la Fed Lisa Cook, a quien Trump intentó destituir por acusaciones de fraude hipotecario. Sobre esto se espera un fallo de la Corte Suprema.

El martes, Warsh sostuvo que corresponde a la propia Fed mantenerse por fuera de la influencia política.

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“No creo que la independencia de la política monetaria se vea amenazada cuando los funcionarios electos expresan sus opiniones sobre las tasas”, afirmó.

Añadió que la inflación es responsabilidad de la Fed, al tiempo que subrayó que el banco central debe “mantenerse en su carril” en materia de políticas.

Pero Elizabeth Warren, la principal demócrata del comité, sostuvo que las investigaciones sobre Powell y Cook estaban diseñadas para presionar a los responsables de política de la Fed a cumplir las órdenes de Trump.

Y alertó sobre el riesgo de tener “una marioneta” del presidente al mando del banco central.

Se espera que Warsh enfrente duras preguntas de los legisladores sobre cuestiones que van desde su fortuna hasta sus vínculos pasados con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, además de sus opiniones sobre temas económicos.