El presidente de la República, José Jerí, conversó por vía telefónica con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, donde trataron diversos temas.

Durante el diálogo, Jerí y Starmer resaltaron la importancia de las inversiones británicas en el Perú, así como la colaboración conjunta en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad.

“Ambos mandatarios coincidieron en el excelente nivel de la relación bilateral”, se lee en el comunicado publicado por la Cancillería.

Asimismo, establecieron la disposición de ambos gobiernos para fortalecer los vínculos económicos y de cooperación internacional.

Por otro lado, un portavoz del Ejecutivo de Londres señaló que ambos mandatarios coincidieron también en incrementar la colaboración en áreas como educación y energía renovable.

Cabe destacar que el primer ministro Keir Stramer mantiene estos días las últimas reuniones antes de la pausa por fiestas navideñas, mientras que el Parlamento británico entró en receso el pasado jueves y reanudará sus actividades el 5 de enero.