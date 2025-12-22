Presidente Jerí conversó con el primer ministro del Reino Unido: Foto: Presidencia
Presidente Jerí conversó con el primer ministro del Reino Unido: Foto: Presidencia
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, Keir Starmer, donde trataron diversos temas.

Durante el diálogo, así como la colaboración conjunta en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad.

“Ambos mandatarios coincidieron en el excelente nivel de la relación bilateral”, se lee en el comunicado publicado por la Cancillería.

LEA TAMBIÉN: Firmas peruanas aplicarían ventajas tributarias antes que sus pares del Reino Unido, ¿cómo?

Asimismo,

Por otro lado, un portavoz del Ejecutivo de Londres señaló que ambos mandatarios coincidieron también en incrementar la colaboración en áreas como educación y energía renovable.

LEA TAMBIÉN: Repsol y HitecVision fusionan con TotalEnergies sus negocios de gas y petróleo en Reino Unido

Cabe destacar que el primer ministro Keir Stramer mantiene estos días las últimas reuniones antes de la pausa por fiestas navideñas, mientras que el Parlamento británico entró en receso el pasado jueves y reanudará sus actividades el 5 de enero.

Los mandatarios establecieron la disposición de ambos gobiernos para fortalecer los vínculos económicos y de cooperación internacional. Foto: Gestión.
Los mandatarios establecieron la disposición de ambos gobiernos para fortalecer los vínculos económicos y de cooperación internacional. Foto: Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Defensoría del Pueblo dará opinión sobre pase al retiro de tenientes y generales
José Jerí anunciará nuevas medidas en penales y la desaparición del INPE
José Antonio Kast llegará a Perú: Presidente electo de Chile visitará a José Jerí

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.