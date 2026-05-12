El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció respecto a la acusación fiscal que afronta el candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, por la cual el Ministerio Público solicita 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad y su inhabilitación.

Como se sabe, Sánchez Palomino es acusado por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, a raíz de informes financieros presentados por su partido ante la ONPE en el 2020 y 2021.

Al respecto, Gálvez Villegas señaló que el proceso “sigue su curso, sin ningún inconveniente”, ya que “mientras esté en trámite”, el candidato “está siempre beneficiado por la presunción de inocencia”.

No obstante, señaló que, si se dictara inhabilitación en su contra, su postulación o eventual juramentación como jefe de Estado “podría tener problemas”.

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“Él hace su vida normal, sigue como candidato, sigue su actividad política sin ningún problema. Ahora, si concluyera el juicio y lo condenan, ahí sí ya es otra cosa, porque si lo condenan a inhabilitación podría tener problemas para participar en la segunda vuelta o, en todo caso, para juramentar. Si lo condenaran, cosa que no sabemos, porque los detalles desconocemos; pero si no, lo absuelven y no hay problema, él sigue trabajando igual", explicó, informó RPP.

Además, señaló que, de resultar electo como Presidente de la República, el proceso en su contra se paralizaría.

“Si él ganara, habría todavía un espacio (de tiempo) ahí una vez que juramenta, pero podríamos decir que si ya saliera elegido se paralizaría la investigación, ciertamente“, destacó.

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Sin competencia para investigar a las autoridades electorales

Tomás Gálvez indicó que el Fiscal de la Nación no tiene competencia para investigar a las autoridades electorales y que ello está a cargo de las fiscalías provinciales.

“Nosotros participamos ante la posibilidad, la presunción o la existencia de un indicio que nos lleve a presumir la comisión de un delito, y estamos investigando al respecto, tenemos varias carpetas, inclusive tenemos un fiscal que está dedicado a exclusividad sobre los casos producidos en Lima, pero para los casos de provincias (los) están conociendo diversos fiscales determinados ya por la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal. Eso está siguiendo conforme a la independencia y la autonomía del propio fiscal”, sostuvo.

“Recuerden que esto no es competencia del Fiscal de la Nación, porque la prensa ha informado, en muchos casos, equivocadamente, diciendo ‘qué hace el Fiscal de la Nación que no resuelve, que no dispone la detención de Corvetto, etc.’ Esto no es competencia de la Fiscalía de la Nación, sino de la fiscalía provincial. Ahí hay que hacer las precisiones para evitar confundir a la ciudadanía", remarcó.

Gálvez Villegas enfatizó que “cualquier decisión respecto a los resultados electorales es competencia exclusiva y excluyente del JNE”.

Tomás Gálvez indicó que los fiscales “no tienen competencia y no es su función acudir al conteo de votos”, sino que eso es tarea de los personeros de los partidos políticos. Foto: GEC

Además, indicó que los fiscales “no tienen competencia y no es su función acudir al conteo de votos”, sino que eso es tarea de los personeros de los partidos políticos.

“Los fiscales podemos concurrir en función preventiva cuando exista la posibilidad de que pueda haber alguna irregularidad o la comisión de un delito. Podemos asistir [al conteo], pero el fiscal no está obligado, o sea que no existan fiscales, normal, no pasa nada”, concluyó

Nueva Ley Orgánica y reelección

Respecto al proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público que ya es debatido al interior de la Comisión de Constitución, Gálvez Villegas se refirió específicamente a la modificación que incorpora el artículo 24 de dicha propuesta, referida a la elección del Fiscal de la Nación.

El dispositivo señala que “en caso de empate, se realizará una nueva votación en el mismo acto, y de subsistir el empate dirime el Fiscal de la Nación, quien tiene voto calificado”.

En ese sentido, el titular del Ministerio Público consideró que ello “es lo normal” en todo acto de elección al interior de un colegiado

“Eso sucede en todo momento, sucede ahora, eso es lo normal. Cuando hay empate, en los colegiados siempre hay un voto dirimente, y ese voto dirimente normalmente es del presidente, en este caso del Fiscal de la Nación", indicó.

Asimismo, consultado sobre el conflicto que habría en caso se trate de una postulación a reelección del propio fiscal de la nación, Tomás Gálvez aseguró que él no buscaría esa posibilidad.

“Ahora, si hay reelección, ¿el Fiscal de la Nación se puede reelegir? Sí. ¿Qué me reelija yo? No. Primero, no me voy a reelegir y, segundo, porque toda reelección, yo la veo mal”, sostuvo.

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Tomás Gálvez dice que no existe “confrontación” con la PNP

El Ministerio del Interior (Mininter), emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación” respecto al contenido del proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

El Mininter indicó que “respeta la autonomía constitucional” de la Fiscalía, y que su fortalecimiento “no debe implicar el desplazamiento de las funciones que la Constitución y las leyes asignan a la Policía Nacional del Perú (PNP)”.

“Tras un exhaustivo análisis técnico, el Mininter expresa su preocupación respecto al proyecto (...) al considerar que resulta lesivo en la medida en que pretende retirar a la PNP la facultad de realizar investigaciones preliminares”, señala el comunicado.

“Reafirmamos que la investigación preliminar debe conservar el modelo validado por el Tribunal Constitucional: la conducción jurídica a cargo del Ministerio Público (orientación y legalidad) y la ejecución operativa, técnica y criminalística a cargo de la PNP", agregaron.

Al respecto, el titular del Ministerio Público señaló que no existe “confrontación” con la PNP, y que dicha entidad ya puede “realizar la investigación preliminar sin previa autorización del fiscal”.

“En realidad, no existe ninguna confrontación, ningún conflicto con la Policía. Eso ya se ha resuelto, (lo de) las facultades de la Policía ya se ha resuelto a través de la ley correspondiente y, ahora, la Policía ya puede investigar directamente, es decir, realizar la investigación preliminar sin previa autorización del fiscal, eso no es ningún problema", sostuvo.

En esa línea, aseveró que la propuesta de nueva ley orgánica “no se refiere a la investigación del delito, de tal forma que no se contrapone en absoluto con las funciones de la Policía". Además, indicó que cuando se abordó la norma en la Comisión de Constitución, los altos mandos policiales “no hicieron observaciones concretas”.

“Ahora, creo que en la Policía hay una corriente de opinión que, aparentemente, no ha revisado debidamente el proyecto y considera que hay inconvenientes. Pero esto ya quedó claro en el Congreso cuando estuvieron todos los generales ahí, y también la Fiscalía, y ellos no hicieron observaciones concretas al proyecto, concluyéndose de que todos estábamos de acuerdo y, en este momento, todavía lo está debatiendo el Congreso a través de la Comisión de Constitución", señaló.

“Estamos esperando eso, y al final el que resuelve, el que define es el Congreso. Nosotros hemos presentado el proyecto que lo hemos elaborado con toda dedicación, con especialistas, con el concurso de más de 30 fiscales y esperamos que se apruebe”, concluyó.