Presidenta Dina Boluarte inicia visita oficial a Indonesia para fortalecer lazos bilaterales. (Foto: Presidencia del Perú)
Presidenta Dina Boluarte inicia visita oficial a Indonesia para fortalecer lazos bilaterales. (Foto: Presidencia del Perú)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta arribó la mañana de este domingo a Yakarta (Indonesia) para cumplir una agenda centrada en promover inversiones y fortalecer la política exterior.

A su llegada a dicho país fue recibida con honores militares. El ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, y el gobernador de Banten, Andra Soni, fueron las autoridades que le dieron la bienvenida.

LEA TAMBIÉN: Dina en el país de las maravillas

“La comitiva presidencial se reunirá con distintas autoridades y empresarios de Indonesia, con quienes se busca reafirmar los vínculos comerciales que nos unen y posicionar al Perú como un referente de inversión segura en la región Asia-Pacífico”, informó la Presidencia de la República en sus redes sociales.

Como se recuerda, . Este es el décimo viaje internacional que realiza la mandataria desde que asumió la presidencia.

¿CUÁL SERÁ LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ DINA BOLUARTE EN INDONESIA?

Acompañada por el canciller , Boluarte cumplirá una agenda centrada en promover inversiones y fortalecer la política exterior.

LEA TAMBIÉN: Denuncian a tres congresistas que protestaron contra Dina Boluarte en mensaje a la Nación

Entre las actividades programadas figura su participación en el Foro de Negocios Perú–Indonesia “Unlocking Bilateral Growth: Strengthening Indonesia–Perú Partnership through CEPA”, así como una visita a la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.

También se reunirá con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, así como con la titular de la Cámara de Representantes del Parlamento de dicho país. Durante estas reuniones, se contempla la firma de acuerdos en materia de economía integral y exportaciones.

Finalmente, la mandataria sostendrá un encuentro con el secretario general de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), reforzando así los vínculos diplomáticos y comerciales del Perú en el sudeste asiático.

LEA TAMBIÉN: Ministros defienden pedido de viaje de Dina Boluarte a Japón e Indonesia

TE PUEDE INTERESAR

Dina Boluarte será investigada tras dejar el cargo, confirma fiscal de la Nación
Dina Boluarte asegura que no permitirá intervención de la CIDH en “Ley de Amnistía”
López Aliaga evalúa realizar marcha contra el gobierno de Dina Boluarte

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.