La presidenta Dina Boluarte arribó la mañana de este domingo a Yakarta (Indonesia) para cumplir una agenda centrada en promover inversiones y fortalecer la política exterior.

A su llegada a dicho país fue recibida con honores militares. El ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, y el gobernador de Banten, Andra Soni, fueron las autoridades que le dieron la bienvenida.

“La comitiva presidencial se reunirá con distintas autoridades y empresarios de Indonesia, con quienes se busca reafirmar los vínculos comerciales que nos unen y posicionar al Perú como un referente de inversión segura en la región Asia-Pacífico”, informó la Presidencia de la República en sus redes sociales.

Como se recuerda, el Congreso de la República autorizó la salida del país de Boluarte el pasado viernes 1 de agosto, con 48 votos a favor, 28 en contra y una abstención. Este es el décimo viaje internacional que realiza la mandataria desde que asumió la presidencia.

¿CUÁL SERÁ LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ DINA BOLUARTE EN INDONESIA?

Acompañada por el canciller Elmer Schialer, Boluarte cumplirá una agenda centrada en promover inversiones y fortalecer la política exterior.

Entre las actividades programadas figura su participación en el Foro de Negocios Perú–Indonesia “Unlocking Bilateral Growth: Strengthening Indonesia–Perú Partnership through CEPA”, así como una visita a la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.

También se reunirá con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, así como con la titular de la Cámara de Representantes del Parlamento de dicho país. Durante estas reuniones, se contempla la firma de acuerdos en materia de economía integral y exportaciones.

Finalmente, la mandataria sostendrá un encuentro con el secretario general de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), reforzando así los vínculos diplomáticos y comerciales del Perú en el sudeste asiático.

