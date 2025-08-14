El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Foto: AFP.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Foto: AFP.
La expresó su rechazo a la reciente ley de amnistía promulgada por el Gobierno de , advirtiendo que su aplicación representaría un grave retroceso en materia de justicia.

A través de un pronunciamiento oficial, el alto comisionado de la para los derechos humanos, Volker Türk, señaló su preocupación por el alcance de la norma, que beneficiaría a acusados de delitos cometidos durante 1980-2000.

“El derecho internacional prohíbe amnistías para crímenes graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, considerados violaciones a los derechos humanos y, en algunos casos, delitos de lesa humanidad”, recordó Türk.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte asegura que no permitirá intervención de la CIDH en “Ley de Amnistía”

El alto comisionado advirtió que la ley podría frenar más de 600 procesos judiciales en curso y poner en riesgo la vigencia de más de un centenar de sentencias emitidas por el . Para el organismo internacional, el impacto sería directo sobre casos emblemáticos y sobre la capacidad del Estado peruano de garantizar justicia.

La iniciativa, aprobada por el Congreso y firmada por la , otorga amnistía a efectivos de las fuerzas del orden que no hayan sido condenados por terrorismo o corrupción grave. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales alertan que la redacción es demasiado amplia y podría usarse para evitar sanciones en casos de graves violaciones a derechos humanos.

Incluso, la ya cuestionó la ley, advirtiendo su posible contradicción con sentencias vinculantes en los casos Barrios Altos y La Cantuta, que prohíben expresamente la amnistía en crímenes de lesa humanidad.

LEA TAMBIÉN: Congreso: critican aprobación de ley que otorga amnistía a militares y policías

Türk instó a las autoridades peruanas a revisar la ley y garantizar que los derechos de las víctimas no sean vulnerados por decisiones legislativas o ejecutivas.

El pronunciamiento de la se suma al creciente escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país.

