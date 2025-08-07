El próximo viernes 15 de agosto vence el plazo para que el Gobierno se pronuncie en torno a la ley que otorga amnistía a policías y militares investigados, procesados y sentenciados en el marco de la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 al 2000, que fue criticada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Al respecto, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, indicó en conferencia de prensa que ese mismo día decidirán si promulgan la referida ley en el Diario Oficial El Peruano o, de lo contrario, plantearán las respectivas observaciones del caso.

Según dijo, su sector emitirá una opinión favorable a dicha norma en los próximos días, por lo que recalcó que hay que esperar el pronunciamiento del Ministerio del Interior y de Defensa.

“La opinión que dé el Ministerio de Justicia no es vinculante, no es la opinión que va a definir la posición del Gobierno. Esperaremos la opinión del Ministerio del Interior, Defensa y el día 15 de agosto el Ejecutivo expresará y dará a conocer su posición respecto a esta norma”, dijo esta mañana.

Respecto al eventual retiro del Perú de las competencias de la Corte IDH, Alcántara recordó que se ha conformado un equipo técnico entre la Cancillería y su sector que viene “evaluando técnicamente todas las posibilidades que pueden haber”.

“Entiendo que el equipo técnico en esta semana ya evacuará un informe, por el cual se señalarán las pautas para la instalación de una comisión de amplia base, en el que tienen que estar incluidos todos los sectores que tienen que ver con esta situación”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que tras el análisis se propondrá las conclusiones al país y “se tomará la decisión que corresponda en el momento debido”.

“QUE QUEDE MUY CLARO QUE LA ISLA CHINERÍA ES PERUANA”

En otro momento, Alcántara reiteró que la isla Chinería, de Loreto, es peruana, pese a los dichos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien busca desconocer la soberanía de nuestro país sobre este territorio.

“Hace poco los servicios de las diferentes instituciones se han instalado en esta isla Chinería y definitivamente hay que mejorarlos en nuestra frontera. Eso va a servir para poder mejorar esta situación, pero que quede muy clara la idea de que Chinería es peruana”, remarcó.

Según dijo, la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado al respecto porque busca evitar que la situación escale a un nivel más alarmante.

“Nosotros consideramos que nos asiste la ley y la razón. Chinería es peruana y nos mantenemos en eso. La idea del Estado peruano es que esto no escale más allá de lo que corresponda. Si empiezan los presidentes a dar una y otra opinión; entonces, yo creo que la cosa va a escalar. Esperamos que la situación se resuelva de la mejor manera en la vía diplomática”, consideró.